12 % مساهمة «دافزا» في تجارة دبي الخارجية للنصف الأول

المصدر: دبي - البيان

رسّخت سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا» مكانتها بوصفها واجهة عالمية لنمو الأعمال وازدهارها ومحركاً حيوياً لاقتصاد إمارة دبي، إذ بلغت مساهمة دافزا في التجارة الخارجية لإمارة دبي لنسبة تقارب الـ12% في النصف الأول من عام 2019، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح خططها الرامية لتعزيز دورها الاقتصادي، وترسيخ حضورها بين المناطق الحرة، بوصفها من بين الأكثر تطوراً وتقدماً وتميزاً على مستوى الدولة والمنطقة.

وأكدت نتائج النصف الأول من عام 2019 نجاح دافزا في تحقيق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ حققت نمواً بنسبة 8% في حجم إجمالي التجارة الخارجية، لتتجاوز 78 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 5.7 مليارات درهم إماراتي.

جاء ذلك مدفوعاً بنمو 11% في حجم إعادة التصدير الذي وصل إلى نحو 45 مليار درهم، ليشكّل بذلك نسبة 21% من إجمالي حجم إعادة التصدير في إمارة دبي. كما نجحت المنطقة الحرة للعام الثاني على التوالي في تحقيق فائض تجاري كبير تخطى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2019، بنمو 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

داعم أساسي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، أن نتائج النصف الأول من عام 2019 ترسّخ مكانة المنطقة الحرة، بوصفها رافداً أساسياً لاقتصاد الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، إلى جانب دورها الاستراتيجي في تسهيل حركة التجارة العالمية عبر إمارة دبي التي تتوسط خريطة التجارة العالمية، لكونها بوابة استراتيجية نحو مختلف دول وقارات العالم، ونقطة التقاء مسارات التجارة العالمية التي تربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

وأشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد إلى أن هذه النتائج جاءت بفضل جهود المنطقة الحرة الرامية إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة واستدامة نمو أعمالها، وهو الأمر الذي يؤكد أن مبادرات قيادة وحكومة دبي في تحفيز النشاط الاقتصادي، والتكيف مع التقلبات الاقتصادية التي يواجها العالم من توترات تجارية وتباطؤ في النمو العالمي، هي في الحقيقة نابعة من رؤية ثاقبة وتحرك استراتيجي في ضمان استقرار ونمو الأعمال وثقة المستثمرين العالية بالإمارة.

إن النمو الذي حققته دافزا، خلال العقدين الماضيين، هو تأكيد لدور دافزا في تحقيق مستهدفات الإمارة وخططها الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط وفق رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل.

تعزيز النمو المتميز

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الزرعوني، المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، مواصلة «دافزا» أداء دورها الكامل في تعزيز النمو المتميز الذي يشهده اقتصاد إمارة دبي، من خلال خطط محكمة تضمن أن تكون المنطقة الحرة موطناً لكبرى الشركات العالمية، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطمح للتوسع على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

واعتبر الزرعوني أن نتائج الحركة التجارية عبر المنطقة الحرة هي انعكاس مباشر للصورة الإيجابية والثقة التي تضعها الشركات الأجنبية والمستثمرون في المنطقة الحرة بمطار دبي، بوصفها محطة مهمة توفر مختلف العوامل التي تضمن سهولة هذه الحركة التجارية.

شركاء التجارة

استحوذت الهند على النسبة العليا من تجارة «دافزا» بنسبة 18% وبقيمة 14.1 مليار درهم إماراتي، تلتها سويسرا بنسبة 16.4% وبقيمة 12.8 مليار درهم إماراتي، في حين مثلت الصين 15.7% وبقيمة 12.3 مليار درهم.

وجاءت سويسرا على رأس قائمة الدول من حيث حجم إعادة التصدير من تجارة «دافزا» بنسبة 27% وبقيمة 12 مليار درهم إماراتي، بنمو 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، واحتلت الهند المرتبة الأولى من حيث مساهمتها في واردات دافزا، وشكلت نسبة 41% وبقيمة 13.8 مليار درهم إماراتي، بنمو 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أما على صعيد نوع البضائع فشهدت تجارة «دافزا» تنوعاً كبيراً، حيث جاءت مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية في المرتبة الأولى بنسبة 58% من إجمالي حجم إعادة التصدير بقيمة 25.7 مليار درهم وبزيادة 15%، كما تمثل 48% من إجمالي الواردات بقيمة 16.2 مليار درهم إماراتي، تلتها مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحلي والمصوغات بنسبة 35% من إجمالي حجم إعادة التصدير بقيمة 15.5 مليار درهم و43% من حيث إجمالي الواردات بقيمة 14.5 مليار درهم، لتشكّل هاتان المجموعتان نسبة 92% من إجمالي تجارة «دافزا».

ويشار إلى أن المنطقة الحرة بمطار دبي تحرص على توفير كل أشكال الدعم إلى الشركات الأجنبية التي تعمل على إطلاق عملياتها في المنطقة الحرة، من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات وأفضل الممارسات الإدارية التي تمكّن الشركات من الاستفادة بالشكل الأمثل من الموقع الاستراتيجي والإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها المنطقة الحرة، فضلاً عن البنية التحتية المتقدمة والخدمات اللوجستية ومرونة بيئة الأعمال.

بيئة جاذبة للشركات العالمية

شهدت المنطقة الحرة، خلال عام 2019، افتتاح عدد من الشركات العالمية مقارها الإقليمية في «دافزا» أو توسعة مرافقها لخدمة المتعاملين على مستوى المنطقة.

ومن بين أبرز هذه الإنجازات، وسّعت شركة إيرباص نشاطها من خلال افتتاح أول مركز متخصص بتقديم خدمات إلكترونيات المقصورة لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي سيوفر خدماته لشركات الطيران المحلية والإقليمية، إضافة إلى عملاء الشركة في الهند وتركيا، التي تشمل خدمات الصيانة وقطع الغيار لمكونات وأنظمة المقصورة، إلى جانب الخدمات الفنية في الموقع مثل أنظمة التدريب، بما يُسهم في توفير أعلى مستويات المرونة وضمان سهولة الوصول إلى قطع الغيار الخاصة بالطائرات لعملاء الشركة على مستوى المنطقة، مستفيدةً من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بمطار دبي.

كما افتتحت شركة «تي إن آيه»، العالمية الرائدة والمتخصصة في حلول التغليف ومعالجة الأغذية، المقر الجديد لعملياتها الإقليمية من المنطقة الحرة بمطار دبي، الذي ستعمل من خلاله على توفير مجموعة كبيرة من خدمات ما بعد البيع للعملاء في المنطقة، بما في ذلك خدمات الدعم التقني المُعزز، إلى جانب مركز للتدريب والعروض التجريبية مع تسهيل الوصول إلى قطع الغيار.

إضافة إلى ذلك، افتتحت شركة «ميشلان» العالمية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع الإطارات مقرها الإقليمي في المنطقة الحرة لإدارة عملياتها في مناطق أفريقيا والهند والشرق الأوسط، والإشراف على 87 مكتباً تابعاً لها في هذه المناطق، وتطوير وتوسيع عملياتها الإقليمية، إذ جاء هذا الافتتاح نتيجة لثقة واحدة من كبرى الشركات العالمية في الخدمات المتميزة التي تقدمها المنطقة الحرة والملائمة لنموذج عملها.