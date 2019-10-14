قوارب طائرة بمعرض أبوظبي الدولي الأربعاء

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

تشارك 284 شركة وعلامة تجارة من 26 دولة، في الدورة الثانية لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2019، التي تنطلق بعد غد الأربعاء في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر 4 أيام، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي. وتشهد هذه الدورة قوارب طائرة للمرة الأولى، وأخرى مزودة بكافة سبل الرفاهية والتكنولوجية المتقدمة، إضافة لخوض تجربة الصيد في عالم الواقع الافتراضي.

جناح وطني

وقال سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لشركة «أيدكس»، والمتحدث باسم المعرض في مؤتمر صحافي أمس، إنه تم للمرة الأولى تخصيص جناح للشركات الوطنية يضم 7 شركات. وأوضح أن الدورة الجديدة شهدت نمواً ملحوظاً، حيث زادت المساحة الإجمالية للمعرض في دورته الحالية، لتبلغ 40 ألف متر مربع، مقارنة بـ 31 ألف متر مربع في دورته الأولى عام 2018، وبنسبة زيادة بلغت 29 %، كما زادت الشركات العارضة والعلامات التجارية بنسبة 5 %، وعدد الدول بنسبة 4 %، إلى 26 دولة، مشيراً إلى أن اللجنة التنظيمية للمعرض، روجت له في معارض الصيد والقوارب العالمية، خاصة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط.

كما سيشاهد الجمهور عروضاً غير مسبوقة للقوارب في قناة «أدنيك مارينا» الفريدة في منطقة الخليج، والمجهزة والمصممة لاستيعاب اليخوت من جميع الأحجام، ما يمكّن العارضين من عرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من اليخوت والقوارب الفاخرة، ضمن أعلى المواصفات، وأحدث ما أنتجته صناعات القوارب واليخوت الإقليمية والعالمية.

وأشار المنصوري إلى أن الدورة الجديدة، تتضمن باقة متنوعة من أنشطة الرياضات المائية والترفيه البحري. وتوقع أن تستقطب الدورة الجديدة، أكثر من 25 ألف زائر، بزيادة 4 آلاف زائر عن الدورة الأولى، التي بلغ عدد زوارها نحو 21 ألف زائر.

وجهة عالمية

وأكد خليفة القبيسي المدير التنفيذي التجاري، شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، ومجموعة الشركات التابعة لها، أن تنظيم المعرض يأتي ضمن جهود شركة «أدنيك» لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي المرموقة عالمياً كوجهة عالمية رائدة في مجال سياحة الأعمال، وتنظيم واستضافة العديد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار أحمد القمزي رئيس قسم الإجراءات - قطاع النقل البحري في دائرة النقل بأبوظبي، الشريك الاستراتيجي، إلى أن الشراكة مع المعرض تأتي ضمن استراتيجيتها في التعاون مع مؤسساتنا الوطنية في القطاعين الخاص والعام، لتحقيق رؤيتنا بالنهوض بكافة القطاعات المرتبطة بقطاع النقل، ومنها قطاع النقل البحري والموانئ.

وأشار ناصر الظاهري مدير السباقات في نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، إلى فخر النادي بأن يكون أحد الشركاء الداعمين للمعرض. وقال: «نهدف إلى تعزيز الثقافة والوعي بممارسة الرياضة البحرية في الدولة. ويستقبل المعرض الزوار من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، في قاعات مركز أبوظبي الوطني للمعارض و«أدنيك مارينا»».