«أبوظبي الإسلامي» يوسع شبكة فروعه في مراكز التسوق بالعين

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح مصرف أبوظبي الإسلامي فرعاً جديداً في مدينة العين ضمن مركز «مكاني زاخر مول» للتسوق، استجابةً للطلب المتزايد على خدماته من قاعدة عملائه المتنامية، وبذلك يصل إجمالي عدد فروع المصرف بمراكز التسوق في العين إلى 5 فروع و12 فرعاً بالإجمال في المدينة.

وسيوفر الفرع الجديد في «مكاني زاخر مول» خدمات مصرفية متكاملة تلبي احتياجات عملائه الأفراد والشركات على حدٍ سواء، وذلك خلال ساعات عمل تمتد من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً.

وقال سامح عوض الله، رئيس شبكات الاتصال لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «نحرص على اعتماد أفضل الطرق والمبادرات التي من شأنها تسهيل وصول عملائنا إلى منتجاتنا وخدماتنا المصرفية عالية الجودة.

ويتماشى افتتاح فرعنا الجديد في العين مع هذه الجهود واستراتيجيتنا الطموحة للنمو ونموذج عملنا الذي يتمحور حول العميل في المقام الأول، كما تؤكد هذه الخطوة التزامنا بتوسيع شبكة فروعنا بشكل مدروس بما يُمكننا من خدمة جميع عملائنا في الدولة».

وينفذ أبوظبي الإسلامي برنامج تحول رقمي متقدما، ومن أبرز مكوناته «المختبر الرقمي»، وهو مساحة عمل تتيح لفِرق الابتكار بالمصرف التعاون والاجتماع والتفاعل مع الشركات المبتكرة والناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا المالية والحلول الرقمية .