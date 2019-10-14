100 نشاط وفعالية في أسبوع الأمن الإلكتروني بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت في أبوظبي أمس فعاليات أسبوع الأمن الذي تنظمه الشركة المسؤولة عن فعاليات «هاك إن ذا بوكس» حول العالم. ويوفر الحدث الذي يمتد على مدار أسبوع كامل، منصة مبتكرة تجمع تحت مظلتها نخبة من الخبراء والمحترفين في مجال الأمن الإلكتروني للمشاركة في نقاشات وجلسات تدريب تقنية متقدمة وتبادل الآراء والخبرات حول أبرز توجهات القطاع وسبل مواجهة التحديات المستقبلية.

وينطلق المؤتمر الرئيسي اليوم بمشاركة متحدثين رئيسيين مثل مارك روجرز، نائب رئيس وحدة الأمن الإلكتروني في أوكتا، وكريس ويزوبال الشريك المؤسس في فيراكود، ورودريغو روبيرا برانكو، رئيس الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني في إنتل.

خبراء

ويشهد الأسبوع مشاركة مجموعة واسعة من الخبراء على مستوى القطاع، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلاب والمعلمين والعائلات، ومن المتوقع أن تستضيف الفعالية قرابة 5000 زائر على مدار أسبوع. ومع أكثر من 100 نشاط وفعالية مختلفة، من بينها «تحدي الأمن الإلكتروني في الإمارات - و»مسابقة القرصنة للمحترفين«. ويتضمن مجموعة من العروض التوضيحية التي سيقدمها نخبة من الخبراء، إضافة إلى اكتساب المعرفة من خلال سلسلة من مختبرات التدريب.

خطوة ضرورية

وقال ديلون كانابيران، المؤسس والمدير التنفيذي لفعالية»هاك إن ذا بوكس«: تعتبر المبادرات والفعاليات التي تساهم في تعزيز الوعي العالمي بأهمية الأمن الإلكتروني والمخاطر التي يفرضها العصر الرقمي، خطوة ضرورية في إطار الجهود الهادفة لمواجهة تحديات الأمن الإلكتروني في المستقبل.

ومن هنا ينبغي على الحكومات التحرك والتعاون مع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، لتنظيم الفعاليات التي تهتم بتعزيز أهمية التوعية بمخاطر الإنترنت وحلول الأمن الإلكتروني، لاعتمادها كعوامل استراتيجية أساسية في رحلة التحول الرقمي.

ونعتقد أن الأفكار المبتكرة التي يطرحها أسبوع الأمن الإلكتروني، ستكون بمثابة عامل محفز لإحداث تغيير إيجابي حقيقي في مجال الأمن الإلكتروني ليس في دولة الإمارات فحسب، بل على مستوى المنطقة والعالم. وهدف من خلال هذه الفعالية إلى إثراء خبرات المواهب الشابة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المساهمة في تعزيز الشراكات بين الحكومات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.

ومن المتوقع أن يستقطب»تحدي الأمن الإلكتروني في الإمارات«الذي سيُقام خلال الفعالية، وهو عبارة عن برنامج تدريبي ومسابقة لاستعراض مهارات القرصنة لدى طلاب المدارس الثانوية والجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنظار الحضور، حيث ستشهد هذه المسابقة التي تجري فعالياتها يومي 13-14 أكتوبر، تنافساً حاداً بين الفائزين في»تحدي الأمن الإلكتروني في بلجيكا «مع نظرائهم الفائزين في التحدي في الإمارات ولاعبي فريق edu CTF للقرصنة في إيطاليا.

مسابقة

يحظى الفائزون في «تحدي الأمن الإلكتروني في الإمارات» بفرصة الفوز برحلة إلى أمستردام للمشاركة في فعالية «هاك إن ذا بوكس» التي ستقام في عام 2020. إضافة إلى ذلك سيتأهل الفائزون أيضاً للمشاركة مع الفرق المحترفة في مسابقة القرصنة للمحترفين اليوم وفي أكتوبر خلال فعالية أسبوع الأمن الإلكتروني في أبوظبي ليكونوا على موعد مع فرصة الفوز بـ 100000 دولار نقداً. تضم مسابقة القرصنة للمحترفين 25 فريقاً تم اختيارهم من مختلف مسابقات القرصنة.