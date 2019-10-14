تعزيز التعاون بين «دبي الملاحية» و«الشارقة للرياضات البحرية»

المصدر: دبي- البيان

سلطت «سلطة مدينة دبي الملاحية» الضوء على أحدث النظم والقوانين المتبعة في تسجيل وسائل النزهة في إمارة دبي، وذلك خلال استقبال وفدٍ رفيع المستوى من «نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية»، مستعرضةً أبرز المبادرات النوعية الضامنة لتطوير وتعزيز وتنظيم قطاع الترفيه البحري باعتباره رافداً حيوياً من روافد التنويع الاقتصادي في الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء عامر علي، المدير التنفيذي، مع أحمد عيسى الحوسني، المدير التنفيذي لـ«نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية»، والوفد المرافق في مقر السلطة البحرية، في إطار المساعي المشتركة لتوطيد جسور نقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والخبرات الداعمة لمسيرة التميز في توفير بيئة بحرية آمنة ومتكاملة لترسيخ ريادة الإمارات على الخارطة البحرية الترفيهية في العالم.

وأكد عامر علي أن الزيارة تعكس الثقة العالية بتجربتنا في تطوير وتطبيق آليات مبتكرة لإصدار رخص القيادة البحرية في دبي، والتي تخضع لمعايير متطورة من شأنها مطابقة التشريعات والقوانين والقرارات المحلية والدولية الضامنة لأسباب الملاحة الآمنة، بما يصب في خدمة التطلعات الرامية إلى ترسيخ ريادة الدولة على الخارطة البحرية العالمية.

ونتطلع قدماً إلى تعميم تجربتنا الناجحة لجهود تطوير قطاع الخدمات الداخلية والترفيهية وفق أعلى المعايير العالمية، واضعين نصب أعيننا مد جسور التعاون مع كافة الجهات البحرية في الدولة الإمارات لنشر أفضل ممارسات التسجيل والترخيص البحري.