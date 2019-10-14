6.1 مليارات درهم إيرادات غرف دبي الفندقية في 8 أشهر

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

بلغت إيرادات الغرف الفندقية في دبي، خلال الفترة من بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي، 6.144 مليارات درهم، بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، التي أفادت أن عدد الليالي الفندقية خلال أول ثماني أشهر من العام الجاري وصل إلى 20.55 مليون ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 299 درهماً.

وارتفع عدد الليالي الفندقية بنسبة 5%، ووصل متوسط إقامة الزائر خلال الرحلة إلى 3.4 ليالٍ، بينما وصل متوسط سعر الغرفة إلى 408 درهماً.

وأساهم النمو في عدد الليالي الفندقية منذ بداية العام الجري في تعويض التراجع في متوسط إيراد الغرفة التي أصبحت أسعارها أكثر تنافسية مقارنة بالسنوات السابقة.

وتوقّع خبراء أن يكتسب قطاع الضيافة الإماراتي زخماً إيجابياً في ظل التحضير لإكسبو 2020 ونمو التدفقات السياحية، فضلاً عن المبادرات التنظيمية الإيجابية وزيادة الإنفاق الحكومي والاستثمارات في مشاريع الضيافة والسياحة.