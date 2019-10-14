«بالم 360» ناطحة سحاب في نخلة جميرا

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تستعد نخيل العقارية، خلال الفترة القريبة المقبلة، للبدء بعمليات تشييد ناطحة سحاب بالم 360 في هلال نخلة جميرا. ويُعدّ المشروع من الأصول العقارية المستدامة في محفظة الشركة.

وتتكون ناطحة السحاب «بالم 360» من برجين، فندقي وسكني، على ارتفاع 270 متراً، وهما الأعلى في نخلة جميرا، ويربطهما مجمع مطاعم في الطابق 30 وأكبر حوض سباحة علوي في العالم يقع على ارتفاع 170 متراً فوق سطح البحر.

وسيضم «بالم 360» فندق «رافلز ذا بالم دبي» المكوّن من 125 غرفة في الطوابق التسعة الأولى من كل برج، إلى جانب 359 شقة مخدومة في «رافلز ريزيدنسز بالم 360»، إضافةً إلى 16 بنتهاوس راقية تتميز بمرافق مثل حمام سباحة خاص لا متناهٍ، وصالة للألعاب الرياضية ومسرح منزلي.

يمتد المشروع على مساحة 1110000 متر مربع ويغطي مساحة 500 ألف قدم مربعة من مساحات المناظر الطبيعية، وسيوفر أعلى مستويات المعيشة الفاخرة والترفيه. وتتوقع مصادر إنجازه في 2021.