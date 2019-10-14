منصة تداول اتحادية للذهب وإنشاء معيار الإمارات العالمي

المصدر: دبي ـ عمرو عادل - وام

اعتمد مجلس الوزراء سياسة تعزيز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات والبرامج التابعة لتنفيذ السياسة، والهادفة إلى تركيز الجهود لتعزيز تنافسية مركز الدولة في أسواق تجارة الذهب إقليمياً وعالمياً، والحفاظ على موقع الإمارات كمركز عالمي للذهب، وهو اعتبره تجار الذهب عيداً وبمثابة ترقية للأسواق من ناشئة إلى متقدمة.

تستهدف السياسة تطوير آليات ومبادرات لتعظيم الاستفادة من تجارة الذهب والمجوهرات في الدولة، ونقلها من التجارة كمركز حيوي في المنطقة إلى قائمة الدول المنتجة وكبار المصممين عالمياً، وضمان استقرار هذه التجارة وازدهارها ورفع تنافسيتها والمحافظة على وضع الدولة كمركز دولي مهم في السلسلة الدولية لتجارة الذهب.

تتضمن السياسة 3 محاور، تنضوي تحتها 10 برامج استراتيجية، وتتمثل المحاور الثلاثة في الحوكمة والاستدامة والابتكار، فيما تتضمن أبرز البرامج الاستراتيجية حوكمة قطاع الذهب على المستويين الاتحادي والمحلي، وإنشاء منصة تداول اتحادية للذهب ومتابعة مصادره، والتسويق الدولي للقطاع، وتوظيف التكنولوجيا في الإنتاج وتنميته، وإنشاء معيار الإمارات العالمي للذهب، إلى جانب تعزيز الاتفاقيات الخاصة بهذا القطاع.

وستعمل السياسة على تسهيل ممارسة الأعمال وتحقيق القيمة المضافة للقطاع محلياً، وتعزيز التجارة الدولية على المستوى العالمي، من خلال تطوير أدوات ومبادرات تحفز النمو في هذا القطاع الحيوي. وتستحوذ الإمارات على حصة من صادرات الذهب العالمية، لا سيما تجارة السبائك، تبلغ 20% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.

ووصف توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، القرار بأنه «عيد» لتجار الذهب والمجوهرات، إذ يُعدّ استجابة سريعة لمتطلبات التجار وأصحاب الأعمال في القطاع، باعتباره واحداً من أبرز القطاعات التجارية في الدولة.

وأضاف، لــ«البيان الاقتصادي»، أن تلك السياسة تقطع أشواطاً كبيرة في وضع الدولة في قائمة الدول المنتجة والمصنعة عالمياً، إذ تأتي بمنزلة ترقية لمكانتها في هذا القطاع الحيوي، كما في ترقية الأسواق المالية من «ناشئة» إلى «متقدمة».

ولفت إلى أن إنشاء معيار الإمارات للذهب يعتبر شهادة عالمية تجعل الدولة وجهة مهمة لتصفية الذهب وتصنيعه، وتشجع العديد من المصنعين على الحصول على شهادات التصنيع من الإمارات، موضحاً أن تدشين منصة تداول اتحادية للذهب ستعطي زخماً أكبر للقطاع، باعتباره مكملاً رئيساً للمنظومة كمنصة تداول محلية على مستوى عالمي، وتقوم بدور المقاصة، كما توفر بيانات ومعلومات أكثر عن منشأ الذهب.