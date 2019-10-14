طيران الإمارات إلى المكسيك 9 ديسمبر

المصدر: دبي – البيان

أكدت طيران الإمارات أنها تعتزم تسيير رحلاتها بين دبي ونيومكسيكو عبر مدينة برشلونة الإسبانية وفقاً لمبدأ الحرية الخامسة في التاسع من ديسمبر المقبل حسب ما هو مخطط له ومتفق عليه مع الحكومة المكسيكية بمعدل رحلة يومياً وذلك على الرغم من قرار محكمة مكسيكية الذي يحول بين تسيير طيران الإمارات رحلات بين دبي ومكسيكو ستي عبر مدينة برشلونة الإسبانية.

وتعتقد طيران الإمارات أن الاتفاق مع الحكومة المكسيكية يبقى سارياً، وأن حكم المحكمة سيكون موضع استئناف من جانب حكومة المكسيك. وفي انتظار نتيجة الاستئناف، تظل جميع الحقوق سارية المفعول. وتستفيد «طيران الإمارات» من حقوق الحرية الخامسة التي تسمح لشركات الطيران بتنظيم رحلات بين دولتين أجنبيتين، في إطار خدمات من وإلى دولة الشركة، الأمر الذي يثير انتقادات المنافسين.