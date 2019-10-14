اقتصادية دبي تنظم ورشاً توعوية عن «رخصة تاجر» للطلبة

المصدر: دبي - البيان

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن إطلاق سلسلة من الورش التوعوية التي تستهدف تعريف الشباب وطلبة المدارس والجامعات حول كيفية مزاولة أعمالهم في «رخصة تاجر»، التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وتؤكد اقتصادية دبي من خلال هذه الورش دورها في فتح قنوات لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية، وتنويع المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي بشتى المجالات المتاحة، وكذلك تقديم الدعم والتسويق لمجتمع الأعمال في الإمارة من مختلف الشرائح، وبالتالي تعزيز التجارة الإلكترونية، وترسيخ موقع الإمارة التنافسي على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

ووفقاً لآخر دراسة صادرة عن اقتصادية دبي وفيزا، حول أهمية التجارة الإلكترونية ومدى الإقبال على الأعمال التجارية عبر الإنترنت إلى جانب ثقة الأفراد في الدفع عبر الإنترنت، أشار التقرير إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات من أكثر الأسواق تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأسرعها نمواً على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في الدولة إلى 59 مليار درهم في العام الجاري 2019، وأن تحقق متوسط نمو بنسبة 23% سنوياً خلال الفترة من العام 2018 وحتى 2022.

وقال أحمد الشاعر، مدير أول قسم التوعية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: «نسعى من خلال الورش التوعوية إلى جذب أبناء جيل الألفية في القطاع التعليمي، وفتح آفاق جديدة لبدء أعمالهم التجارية إلكترونياً، من خلال رخصة تاجر. تعتبر هذه الفئة العمرية ضليعة باستخدام قنوات التواصل الاجتماعي، ومن هذا المنطلق نسعى إلى إتاحة الفرصة أمامهم لاستغلال هذه المنصة الرقمية في بناء الجسور لمزاولة أنشطتهم التجارية والتواصل مع العملاء المحتملين».

نشاط

وأشار الشاعر إلى أن رخصة تاجر تسهم في خلق فرص تنموية جديدة، حيث توفر الرخصة ما يقارب 400 نشاط تجاري لقاطني إمارة دبي، ويبلغ عدد الأنشطة المسموح بها في الرخصة الواحدة 10 أنشطة، على أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط، مؤكداً أن الرخصة تتمتع بالعديد من المزايا، أبرزها: تعزيز ثقة المتعامل، وحماية الاسم التجاري، وتمكين صاحب الرخصة من المشاركة في المعارض والمؤتمرات، والاستفادة من العروض البنكية، والحصول على عضوية غرفة دبي التي تسهل عملية الاستيراد والتصدير، إلى جانب المنتجات في المتاجر الاستهلاكية، وغيرها من المزايا.

ويمكن لصاحب المشروع الحصول على الرخصة في دقائق معدودة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني dedtrader.ae، واتباع خطوات التسجيل من خلال بيانات الهوية، ومن ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد مواقع مزاولة النشاط وذكر اسم الحساب الذي تتم من خلاله عملية عرض المنتجات والخدمات.

وسيطلع الطلبة والطالبات المشاركون في الورش التوعوية على التجارب الشخصية الناجحة والتدريب العملي من أصحاب رخصة تاجر، الأمر الذي يؤهلهم ويوجههم بعد الانتهاء من المرحلة التعليمية لاختيار الصحيح في قطاع التجارة والصناعة. ومن المقرر أن تبدأ الزيارات خلال الفترة القريبة المقبلة، وسيتم الإعلان عن نتائجها في وسائل الإعلام المختلفة وعلى حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري.