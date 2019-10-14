دبي تحوز شهادة أممية لتفوقها في مشروع المدن الذكية

المصدر: دبي- البيان

أضافت دبي إنجازاً جديداً إلى سجلها المشرف، من خلال حصولها على شهادة عن مبادرة (U4SSC) «متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة»، من «الاتحاد الدولي للاتصالات» التابع للأمم المتحدة المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تقديراً لتفوقها كونها أول مدينة في العالم تحقق مؤشرات الأداء الرئيسية للمدن الذكية المستدامة.

وكانت مبادرة «متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة» قد تم إطلاقها من قبل الأمم المتحدة، وبتنسيق فريق عمل اقتصاد البيانات، والتسويق التجاري الذي يضم أعضاء من دبي الذكية، وبدعم من 16 وكالة تابعة للأمم المتحدة، لتحقيق الهدف الحادي عشر لأهداف التنمية المستدامة، وهو جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومستدامة، وتسليط الضوء على المدن التي حققت أكبر تقدم في تنفيذ هذا الهدف.

تكريم

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «يشرفنا وصول إمارة دبي لمكانة رائدة في قطاع المدن الذكية، من خلال حصول دبي على هذه الشهادة، وأن يتم تكريم جهودنا في الإطار ذاته من قبل جهة مرموقة مثل الأمم المتحدة، التي لطالما سررنا بشراكتنا الناجحة وطويلة الأمد معها».

وأضافت: «تتمحور رؤيتنا الراسخة في بناء المدينة الذكية حول سعادة السكان، بما يترجم رؤية قيادتنا الرشيدة، التي أرسى نهجها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

واستلمت دبي الذكية الشهادة بالنيابة عن إمارة دبي، حيث تعهدت بدفع عجلة التغيير لتتصدر دبي مكانة مرموقة مدينة مستقبلية ذكية. وتسلم الشهادة الدكتور أوكان جراي، مستشار التخطيط الاستراتيجي في دبي الذكية، وذلك في مدينة فالنسيا من قبل عمدة المدينة وتشيساب لي، مدير مكتب مقاييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال فعالية «أسبوع المعايير الخضراء» بنسخته التاسعة في إسبانيا.