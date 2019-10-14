مسؤولون: المرحلة التجريبية أظهـرت كفاءة تشغيلية في العمليات اللوجستية

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولو الجمارك والمواني في دبي أن نتائج المرحلة التجريبية التي سبقت التطبيق، أظهرت أن الجواز اللوجستي العالمي يحقق مزايا أساسية في تحسين كفاءة العمليات اللوجستية، فوفقاً للتجار ووكلاء الشحن المشاركين في المرحلة التجريبية تحققت في هذه المرحلة كفاءة تشغيلية تصل إلى 48 ساعة لكل شحنة، وجرى الحفاظ على كفاءة تشغيلية، تبلغ في المتوسط 9.3 ساعات لكل شحنة، ومن المتوقع أن تكون الزيادة في الإيرادات من فوائد الجواز اللوجستي العالمي نحو 4%، وأن بدء تطبيق العمل بالجواز اللوجستي العالمي، الذي أطلقته «جمارك دبي»، تنفيذاً للجزء الأول من استراتيجية «خط دبي للحرير»؛ سيمثل قفزة نوعية في مسار التطور الاقتصادي لإمارة دبي ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو لا سيما على مستوى قطاع التجارة.

مسيرة

أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن تنفيذ الجزء الأول من استراتيجية خط دبي للحرير عبر تطبيق الجواز اللوجستي العالمي يمثل نقلة نوعية في مسيرة الإمارة لتعزيز مكانتها منصة دولية توفر أفضل مستوى من الخدمات اللوجستية وتربط الأسواق الإقليمية والعالمية بمنظومة متقدمة من الموانئ تمتد عبر موانئ ومحطات مجموعة موانئ دبي العالمية التي يفوق عددها حالياً 80 ميناء ومحطة تنشر في كل قارات ومناطق العالم ويتوجها في دبي ميناء جبل علي وجافزا بالتكامل مع مطارات دبي وطرقها المتطورة والرحلات العالمية لطيران الإمارات، حيث يأتي ربط الخدمات اللوجستية، التي تقدمها الجهات الحكومية والمراكز اللوجستية ليمثل انطلاقة قوية لمشروع خط دبي للحرير ويثبت قدرة الإمارة على الإبداع والابتكار في تطوير قدراتها التجارية واللوجستية، في ظل التحديات الكبرى، التي يشهدها الاقتصاد العالمي على مختلف الصعد، والتي نعمل بكل طاقتنا على تحويلها إلى إنجازات بالعمل من الميدان مع كل الشركاء الاستراتيجيين تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، ما يمكن دبي مجدداً من تأكيد قدرتها على التأقلم مع المستجدات وإيجاد حلول خلاقة لجذب المستثمرين والتجار وتوفير سبل تعزيز مكانة السوق المحلي، دعماً لنجاح دبي في استضافة إكسبو 2020.

فرص جديدة

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: يدعم تطبيق الجواز اللوجستي العالمي تجارة دبي الخارجية بفرص جديدة، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية المقدمة في مسارات التجارة البحرية والجوية بإمارة دبي، والتي تمر عبرها حركة التجارة الإقليمية والعالمية لتصل إلى الأسواق الدولية التي تربطها بالإمارة خطوط الملاحة والشحن الرئيسية في منطقتنا، حيث تمثل تجارة إعادة التصدير من دبي أكثر من 30% من قيمة تجارة دبي الخارجية، ما يجعل التأثير الإيجابي لتطبيق الجواز اللوجستي العالمي يشمل التجارة الدولية بالإضافة إلى الفائدة الكبيرة التي تحققها هذه المبادرة للتجارة الخارجية التي تمثل أسواق دولة الإمارات مقصدها النهائي.

وأضاف: نحن سعداء بردود الفعل من الوسط التجاري والقطاع الخاص حول المزايا والكفاءات التشغيلية التي يحققها تطبيق الجواز اللوجستي العالمي، فقد أظهرت نتائج المرحلة التجريبية التي سبقت التطبيق أن الجواز اللوجستي العالمي يحقق مزايا أساسية في تحسين كفاءة العمليات اللوجستية، فوفقاً للتجار ووكلاء الشحن المشاركين في المرحلة التجريبية تحققت في هذه المرحلة كفاءة تشغيلية تصل إلى 48 ساعة لكل شحنة، وجرى الحفاظ على كفاءة تشغيلية تبلغ في المتوسط 9.3 ساعات لكل شحنة، ومن المتوقع أن تكون الزيادة في الإيرادات من فوائد الجواز اللوجستي العالمي نحو 4%.

نقطة انطلاق

من جانبها، قالت نادية كمالي، المديرة التنفيذية للجمارك العالمية ورئيسة مجلس الإدارة لــ«Dutech» يمثل تطبيق الجواز اللوجستي العالمي نقطة الانطلاق نحو أهداف أكثر طموحاً في تنفيذ استراتيجية خط دبي للحرير، حيث يمكننا التوسع في تطبيق هذه المبادرة لتشمل مزايا إضافية خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على تحديد احتياجات التجار ووكلاء الشحن لنمضي قدماً في توفير حلول عملية للسوق، لنضمن سد الفجوة بين التحديات الحالية والحلول والمنتجات المستقبلية، بصيغة مبتكرة، تدعم ترسيخ مكانة دبي واجهة رئيسية للتجارة العالمية.