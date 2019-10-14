الجواز اللوجستي العالمي يعبر بدبي إلى نمو تجاري نوعي

المصدر: دبي - البيان

دشنت دبي أمس خط الحرير بإطلاق الجواز اللوجستي العالمي الذي يقدم مزايا تشغيلية ومالية للتجار ووكلاء الشحن على عدة مستويات، من خلال تنظيم الممرات التجارية وتعزيز التكامل في جهود كل الأطراف الداعمة للنشاط التجاري واللوجستي في دبي عبر ربط الخدمات اللوجستية بين الجهات الحكومية كجمارك دبي، ودبي التجارية مع المراكز اللوجستية كموانئ دبي العالمية ودناتا، لتيسير التجارة بين القطاعات المختلفة وتسهيل التعاملات بين الكيانات التجارية المعنية في الإمارة لدعم قدرتها على تحقيق ازدهار حركة التجارة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن البدء في تنفيذ مشروعات ومبادرات استراتيجية «خط دبي للحرير» يمثل انطلاقة جديدة في مضمار التنمية الاقتصادية، تتعزز من خلالها مكانة الإمارة كمحور حيوي من محاور الاقتصاد العالمي، لا سيما من خلال الإمكانات اللوجستية عالية الكفاءة والاعتمادية التي منحتها موقعاً متميزاً كحلقة وصل رئيسة لتدفقات التجارة العالمية.

وأوضح سموه أن استراتيجية «خط دبي للحرير» تفتح المجال أمام تطور نوعي ترسّخ دبي معه دورها وإسهامها في دعم النمو التجاري والاقتصادي لدولة الإمارات، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تضمنتها بنود «وثيقة الخمسين» وعملاً بتوجيهات سموه نحو مواصلة الارتقاء بقدراتنا الاقتصادية وتوثيق روابطنا التجارية مع العالم، وتبنّي الحلول التكنولوجية التي تعين على تسريع وتيرة الإنجاز والوصول إلى أهدافنا الاستراتيجية ضمن أقصر الأطر الزمنية.

وأضاف سموه: نقدّم للعالم من خلال هذه المبادرات والمشروعات مزايا وإمكانات عديدة على صعيد الربط بين الأسواق الدولية، بالاعتماد على الموارد الكبيرة التي استثمرتها دبي في تطوير البنية التحتية للتجارة والخدمات اللوجستية عبر مشروعاتنا الرائدة لإقامة الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، والتي أصبحت منصة عالمية رئيسية لتسهيل انتقال التجارة بين الشرق والغرب، ونتوّج ذلك الآن بخط دبي للحرير كممر تجاري رئيس يواكب التحولات التي تشهدها التجارة العالمية عبر تقديم تسهيلات لوجستية فائقة التطور باستخدام أحدث التطبيقات الذكية.

جاء ذلك بمناسبة بدء تطبيق العمل بالجواز اللوجستي العالمي، الذي أطلقته «جمارك دبي»، تنفيذاً للجزء الأول من استراتيجية «خط دبي للحرير»، البند الأول في وثيقة الخمسين، حيث أوضح سمو ولي عهد دبي أن استراتيجية «خط دبي للحرير» تتكامل مع كل البنود الواردة في الوثيقة من خلال البدء بتطبيق الجواز الذي سيمثل قفزة نوعية في مسار التطور الاقتصادي لإمارة دبي ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو، لا سيما على مستوى قطاع التجارة.

مبادرة مهمة

ودوّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدات على «تويتر»: «خط دبي للحرير» مبادرة مهمة وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في صدارة «وثيقة الخمسين».. ومع بدء تطبيق «الجواز اللوجستي العالمي» نكون قد بدأنا أولى الخطوات العملية في تنفيذ هذا المشروع الضخم الذي سيعيد رسم خارطة العالم التجارية مع تأكيد مكانة دبي كحلقة وصل عالمية.

وأضاف سموه: الإمكانات اللوجستية القوية لدبي تعزز نصيبنا من فرص المستقبل وتدفعنا لرفع سقف الطموحات والأهداف، بما يستدعيه ذلك من تطوير لتلك القدرات ودعمها بتوظيف الحلول والتطبيقات الذكية لتحقيق أقصى درجات سهولة الإجراءات مع تقليص عنصري الوقت والتكلفة، بما يخدم مصلحة شركائنا من تُجار ومستثمرين. ويسهم «الجواز اللوجستي العالمي» في تعزيز قدرة «خط دبي للحرير» على القيام بدور حيوي في زيادة الطلب على المنتجات وخدمات النقل متعددة الوسائط في دبي، ويعكس الدور الحيوي لدائرة جمارك دبي في ترسيخ المكانة الإقليمية والدولية لدبي كمقصد ومعبر رئيس لحركة التجارة العالمية، ويتوج مبادرات جمارك دبي الرائدة الرامية للمشاركة بفاعلية في تنفيذ بنود وثيقة الخمسين.

مرونة وفاعلية

من جانبه، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات: «تعد التسهيلات اللوجستية المتطورة التي تقدمها إمارة دبي للتجارة العالمية عبر تطبيق الجواز اللوجستي العالمي من أهم المبادرات المبتكرة التي من شأنها تعزيز القيمة المُضافة المُقدّمة للتجار والمستثمرين، عبر توفير الوقت والجهد وتخفيض تكلفة عملياتهم التجارية، ما يشكل أداة دعم قوية تسهم في نمو عائدهم التجاري والمالي، ويدعم قدرتهم على التوسع في التجارة والاستثمار، إننا حريصون على تقديم هذه المزايا لحركة التجارة العالمية في هذا التوقيت التي يجابه العالم فيه تحديات تجارية واقتصادية كبيرة، لنسهم بفاعلية في التصدي لهذه التحديات المتصاعدة وندعم نمو الاقتصاد الدولي بإمكانات جديدة تعزز ريادتنا العالمية.

وأضاف سموه: نسعى إلى تحقيق أقصى درجات المرونة والفاعلية في تطوير الخدمات اللوجستية التي تقدمها دبي للتجار والمستثمرين، عبر توحيد الإجراءات التي تتبعها كل الأطراف المقدمة للخدمات اللوجستية في الإمارة ضمن مسار واحد، لنعزز سرعة الإنجاز ونحسّن جودة الخدمة، ووصولاً إلى استقطاب المزيد من التجارة العالمية، حيث تستعد دبي الآن لاستضافة «إكسبو 2020»، وتتجه أنظار العالم إليها كوجهة تجارية متطورة تثبت جدارتها واستحقاقها لمكانتها الريادية على خارطة الاقتصاد العالمي.

مزايا

يتيح الجواز اللوجستي العالمي للتجار ووكلاء الشحن تعزيز استفادتهم من مزاياه، عند زيادة حجم تجارتهم بالاعتماد على الجواز، ما يمكنهم من تخفيض التكاليف التشغيلية وزيادة الإيرادات، ويشجعهم بالتالي على زيادة حجم وقيمة عملياتهم التجارية عبر الإمارة لدعم نمو التجارة المباشرة والعابرة والحرة في دبي، لترسيخ مكانتها كمقصد رئيسي لحركة التجارة العالمية بفضل قدراتها اللوجستية المتفوقة محلياً وإقليمياً ودولياً، والتي حققتها الإمارة في رحلتها المتصاعدة نحو الريادة العالمية.

الداعمون

جمارك دبي

دبي التجارية

موانئ دبي العالمية

دناتا

ولي عهد دبي:

Ⅶ أولى الخطوات العملية في تنفيذ المشروع الضخم الذي سيعيد رسم خارطة العالم التجارية

Ⅶ تبنّي الحلول التكنولوجية لتسريع وتيرة الإنجاز والوصول إلى أهدافنا الاستراتيجية ضمن أقصر الأطر الزمنية

Ⅶ «خط دبي للحرير» انطلاقة في مضمار التنمية تعزّز مكانة الإمارة محوراً لحركة التجارة العالمية

Ⅶ استراتيجية «خط دبي للحرير» تتكامل مع بنود وثيقة الخمسين من خلال البدء بتطبيق الجواز اللوجستي

Ⅶ الإمكانات اللوجستية القوية لدبي تعزز نصيبنا من فرص المستقبل وتدفعنا لرفع سقف الطموحات والأهداف

Ⅶ تطوير القدرات بتوظيف الحلول الذكية لتحقيق أقصى درجات سهولة الإجراءات بما يخدم مصلحة شركائنا

أحمد بن سعيد:

الجواز اللوجستي من أهم المبادرات المبتكرة التي تعزز القيمة المُضافة المُقدّمة للتجار والمستثمرين

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