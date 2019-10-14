ارتفاع العائد يجذب المستثمرين إلى العقارات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد كالبيش كيناريوالا، مؤسس ورئيس مجموعة بانثيون، أن انخفاض التكلفة وارتفاع عوائد الإيجار يجذبان المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب إلى سوق العقارات في الإمارات منذ مطلع العام الجاري. وأشار إلى أن «أبوظبي ودبي توفران مردوداً على الإيجارات أكثر من ضعف ما تقدمه البلدان التي سبقتهما في هذا المجال في جميع أنحاء العالم».

ووفقاً لتقرير لشركة موديز لخدمة المستثمرين، فإنه من المتوقع في الأشهر المقبلة أن يدعم الطلب على السكن في الإمارات متوسط عائدات إيجار متميّز يتراوح بين 6 و7% سنوياً.

وتفيد التقارير أيضاً بأن عائدات الإيجارات في الإمارات هي أكثر من الضعف مقارنة بالأسعار المعروضة في الأسواق الآسيوية المشهورة مثل تايلاند وماليزيا، وحتى الأسواق الأخرى المجاورة، التي تصل النسبة فيها حالياً إلى نحو 2 إلى 3%، فيما عائدات الإيجارات في دبي تصل إلى 7%، وهي نسبة عالية جداً.

كما يزيد انخفاض التكلفة المتنامي أيضاً من الطلب على العقارات في سوق الإمارات. فعلى سبيل المثال، يشهد قطاع العقارات المنخفضة التكلفة زيادة في الطلب لدى أغلبية المقيمين الذين يقل راتبهم عن عشرة آلاف درهم. وهذه الفئة تبحث باستمرار عن استئجار وحدات بأسعار معقولة، لأنها ببساطة لا يمكنها تحمل تكلفة شراء العقار.

وقد أنجزت بانثيون وسلّمت مشروعها الأول الفاخر المنخفض التكلفة في منطقة بانثيون بوليفارد في قرية جميرا الدائرية، بقيمه 150 مليون درهم. كما يجري العمل حالياً على مشروعها الثاني، وهو بانثيون إليزيه، في القطاع 13 من قرية جميرا الدائرية. ويتألف هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 180 مليون درهم، من 268 وحدة سكنية وتجارية. ومن المرجح أن يتم تسليم هذه الوحدات بحلول أكتوبر 2020 قبيل بداية إكسبو 2020 دبي.

وقال كيناريوالا: «من المتوقع أيضاً أن يكون لإكسبو 2020 دبي تأثير إيجابي في قطاع العقارات، إذ تشير التوقعات إلى أن هذا الحدث سيجذب أكثر من 25 مليون زائر، ما سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد بأكثر من 3.5%».