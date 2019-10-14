أمسيات بجزيرة العلم دعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة

المصدر: الشارقة - البيان

تستعد جزيرة العلم في الشارقة لإطلاق فعالية «أمسيات في الجزيرة»، في دورتها الثانية، خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل بهدف دعم مبادرات رواد الأعمال وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الفرصة لهم لإطلاق منتجاتهم والترويج لها في أجواء عائلية وترفيهية.

وتفتح الفعالية باب التسجيل أمام جميع رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المطاعم المتنقلة، وشاحنات الأطعمة والحلويات، وغيرها من مختلف أنواع التجارة مثل الإكسسوارات والأزياء وأدوات التجميل، والحرف، ومستلزمات تعليمية، حتى 25 أكتوبر الجاري.

وتوفر الفعالية منصة مثالية لرواد ورائدات الأعمال لتعريف الجمهور بمشاريعهم الخاصة، والخدمات التي يقدمونها، ومنحهم الفرصة لتعزيز حضورهم في سوق العمل والتعامل بشكل مباشر مع الجمهور والتعرف على احتياجات السوق من حيث العرض والطلب، كما تتيح الأمسيات فرصة تبادل الخبرات والتجارب بين أصحاب المشاريع المشاركين من مختلف الجنسيات، في سبيل تحسين وإنجاح مشاريعهم الخاصة.

وتستضيف الجزيرة في أولى فعالياتها مجموعة من الأمسيات الفردية، التي يقدمها مجموعة من الناشطين الاجتماعيين، إلى جانب محاضرة توعوية عن الإسعافات الأولية. وتنظم الفعالية مجموعة متنوعة من الورش والفعاليات الترفيهية والتثقيفية، التي تتناسب مع مختلف زوار الجزيرة، والتي تقام في المسرح الخارجي، ومنها فقرات عروض للأطفال ورقصات من التراث الشعبي الإماراتي التي يقدمها فريق مبدعي الإمارات وجمعية الإمارات للإبداع، بالإضافة إلى العديد من التحديات التفاعلية.