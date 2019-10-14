حزمة مبادرات لـ«مواصفات» دعماً للمشاريع الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» تنفيذ حزمة «مبادرات جريئة» طورتها الهيئة لدعم وترويج علاماتها وخدماتها، تنسجم مع التوجهات الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني، وستنفذ على نطاقات محلية وإقليمية ودولية، وستؤدي إلى دعم المشاريع والبرامج الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما اعتمد مختبر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمختبر وطني للدولة، مُعيّن لحفظ معيار قياس الإشعاع.

جاء ذلك، خلال أعمال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة للعام 2019، برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، حيث اعتمد المجلس مواصفة قياسية إماراتية في قطاع النفط والغــاز، والتحديث على المواصفــــات القياسية الإلزامية لبطاقة بيــان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية الجزء الأول: مكيفـــات الهواء المنزلية والجزء الخامس: مكيفـــات الهواء التجارية. كما وافق مجلس الإدارة على مذكرة استضافة الاجتمــــاع اللجنة العمومية لمنظمة آسيـــا والمحيط الهادي للاعتماد في أبوظبي العام المقبل.

ويعد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة، بمثابة اجتماع تاريخي، حيث أشاد مجلس إدارة الهيئة، بالفوز الكبير للإمارات ممثلة في «مواصفات»، بعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس «أيزو» خلال الفترة 2020-2022، في تصويت تاريخي حصدت فيه الدولة 64 صوتاً حول العالم، وتقدمت على منافستها الدنمارك بفارق 20 صوتاً، ما يعكس ثقة الدول أعضاء المنظمة في الإمارات وتطورها.

عام تاريخي

وتبنت الهيئة برنامجاً إماراتياً للمساعدات الفنية للدول، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سيسهم في دعم استراتيجية الدولة من حيث مساهمتها في المساعدات الإنمائية، ويتضمن إرسال خبراء متخصصين ضمن بعثات فنية وتوفير دورات تدريبية وتطوير برامج تخصصية وإتاحة الفرصة للراغبين في زيارة جهات ومؤسسات إماراتية للاستفادة العملية من تجربة وخبرات دولة الإمارات في مجالات التقييس المختلفة.

وقال معالي المهندس سلطان المنصوري، إن الإمارات تثبت يوما بعد يوم تفوقها وتأثيرها الإقليمي والعالمي، بما تملكه من مصداقية وثقة ونزاهة، وما تحوزه كذلك من مقومات للتميز والريادة في البنية التحتية للجودة، وهو ما جعلنا نحقق هذا التقدم العالمي، ونحصل على أصوات أغلبية الدول في عضوية مجلس منظمة «أيزو»، ونتطلع إلى مناطق أبعد من ذلك خلال الأعوام القليلة المقبلة، لنرفع اسم بلادنا عالياً، ونحقق رؤية القيادة الرشيدة، بأن تصبح دولة الإمارات بين أفضل دول العالم بحلول العام 2021.