«الاقتصاد» تطلع وفداً أمريكياً على فرص الاستثمار

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وفداً أمريكياً ضم مسؤولين وممثلين عن مجتمع الأعمال في ولاية نيويورك الأمريكية، بحضور عبد الله شاهين قنصل عام الدولة في نيويورك.

وركز اللقاء الذي عقد أمس بمقر الوزارة في أبوظبي على فرص ومناخ الاستثمار بالدولة، وسبل تعزيز التعاون في القطاعات الهامة والحيوية للبلدين ومنها اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار والطاقة المتجددة والصناعات التقنية الدقيقة والمتقدمة والبحث والتطوير.

وقال آل صالح إن أرقام التبادل التجاري بين البلدين، تعكس التطور المستمر والمتنامي في علاقات البلدين، حيث تضاعفت قيمة التبادل التجاري غير النفطي خلال العقد الماضي، ليبلغ نحو 24.5 مليار دولار (90 مليار درهم) خلال 2018، لافتاً إلى أنه على النطاق الجغرافي تمتد التبادلات التجارية للدولة مع كل الولايات الأمريكية تقريباً، خصوصاً واشنطن وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك.

علاقات متنامية

وأشاد الوفد الأمريكي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الهامة والمتنامية بين الإمارات والولايات المتحدة والمرشحة للمزيد من النمو في ظل الرغبة المتبادلة ووجود المزيد من فرص التعاون في مختلف القطاعات والمجالات.

وأثنى الوفد على البيئة والمناخ الاستثماري الجاذب في الدولة والمشجع لمجتمع الأعمال الأمريكي لتوسيع نشاطه في المنطقة انطلاقاً من الإمارات. وأكد الوفد اهتمامه الكبير بإنشاء شراكات مع المستثمرين الإماراتيين والتعاون في القطاعات الهامة ومنها المجال الزراعي والتقنيات المتقدمة بهذا الخصوص، داعياً إلى تعزيز الاستثمارات الإماراتية في أمريكا وخاصة في مجال البحث والتطوير الأكاديمي والطاقة النظيفة. وضم الوفد مديرين ومسؤولي شركات بقطاعات مثل الزراعة والتكنولوجيا والتعليم والطاقة النظيفة والاستثمار والتوريد.