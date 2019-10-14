«بيرل بتروليم» تبحث طرح سندات دولارية

المصدر: دبي - سيد صالح

كلفت شركة «بيرل بتروليم» ثلاثة بنوك بالبدء في إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي، وفقاً لما نشرته أمس مجلة «ذا بانكر».

وأفادت المجلة بأن «بيرل بتروليم» عينت بنكين أمريكيين هما «بنك أوف أمريكا ميريل لينتش» و«مورغان ستانلي» كمُنسّقَين عالميين مشتركين في عملية طرح السندات المُحتَمَلة، وأيضاً ليشاركا مع شركة «شعاع كابيتال» في إصدار السندات المنتظر أن يجري تنفيذه بعد مجموعة اجتماعات من المقرر أن يبدأ انعقادها اليوم مع المستثمرين في الإمارات، والولايات المتحدة، ولندن، وسنغافورة وهونغ كونغ.

ومن المعروف أن «بيرل بتروليم» هي ائتلاف مكون من خمس شركات، منها شركتان تمتلكان حصة الأغلبية، وهما «دانة غاز» والشركة التابعة لها «كريسنت بتروليم»، اللتان تشغلان معاً مشروع الغاز في إقليم «كردستان» العراقي، والذي تتولى «بيرل بتروليم» إنتاجه.

يُذكر أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني كانت قد صنفت «بيرل بتروليم» عند الدرجة «B-»، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت أنها تمتلك مستوى مقنعاً من السيولة، كما توقعت في وقتٍ سابق أن تجلب السندات الدولارية المنتظر أن تطرحها الشركة عائداً تبلغ قيمته 350 مليون دولار.