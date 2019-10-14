«إلينغتون» تقدم نصائح في التصميم لطلاب الجامعة الأمريكية بدبي

المصدر: دبي - البيان

تعاونت «إلينغتون العقارية»، مع الجامعة الأمريكية في دبي لتقديم النصائح لمجموعة من طلاب التصميم الداخلي في الجامعة تحت مظلة «مؤسسة إلينغتون العقارية للفنون» التي تأسست في عام 2017 دعماً للإبداعات الفنية الراقية بالتعاون مع المواهب المحلية.

واستهدفت المبادرة طلاب السنة الثالثة في الهندسة المعمارية والتصميم والفنون بالجامعة، وأتاحت لعدد منهم عرض أعمالهم على لورا بيليكي، مدير التصميم الداخلي في «إلينغتون العقارية»، والتي قدمت لهم رؤى متخصصة وملاحظات قيمة حول كيفية الارتقاء بجودة أعمالهم. ومن المقرر إطلاق المبادرة سنوياً.

كما شاركت المؤسســــة مع عدد من طلاب الجامعة الأمريكية في الشارقة، وتحديداً كلــية التصـــميم الداخلي والتصوير الفوتوغرافي في مشروع «بلغرافيا 2»، .