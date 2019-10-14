«نفط الهلال» و«إدراك» تطلقان برنامج تطوير مهنياً يستهدف 500000 شاب في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة نفط الهلال، عن شراكة مع مؤسسة إدراك، وهي مؤسسة إلكترونية رائدة للمساقات الجماعية المفتوحة المصادر، لتطوير سلسلة من دورات الإعداد المهني المجانية عبر الإنترنت لردم الهوة بين المهارات المكتسبة في المدرسة أو الجامعة ومتطلبات سوق العمل، بهدف تعزيز قدرة أكثر من 500,000 شاب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط على الحصول على وظائف مناسبة.

وسيتم إطلاق مسار الإعداد الوظيفي عبر الإنترنت في العام 2020، حيث سيتم تقديم ثلاث دورات متتالية لصقل مهارات اللغة الإنجليزية العملية، ومحو الأمية الرقمية في مكان العمل، وتعزيز إدراك وفهم أساسيات العمل المهني.

وتستهدف الدورات الثلاث صقل مهارات الباحثين عن العمل من الشباب وتزويدهم بأساسيات التواصل المهني الحديثة. وفيما يتعلق بالطلاب في الإمارات سيساعد البرنامج في تعزيز الجهود التي تقوم بها الدولة لإعداد الشباب الإماراتي للعمل في سوق العمل الحديث.

وسيقوم البرنامج بإعداد ودعم المتقدمين للوظائف على مستوى المنطقة عبر صقل مهارات اللغة الإنجليزية لديهم، ومحو الأمية الرقمية وتعزيز إدراكهم وفهمهم أساسيات العمل المهني، وذلك لتسهيل حصولهم على وظائف ذات جودة أفضل. وتؤكد البحوث العالمية في هذا الشأن أن أكبر عائق أمام تشغيل الشباب يتمثل بنقص المهارات الحاسوبية.