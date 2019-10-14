«حوكمة» يؤكد دور أمناء السر في تسهيل اتخاذ القرارات بفاعلية

المصدر: دبي ــ وام

أكد الدكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لـ«معهد حوكمة» أهمية أمناء السر في الجهات الحكومية من خلال العمل كحلقة وصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتسهيل اتخاذ القرارات بفاعلية ومتابعة تنفيذها داخل هذه الجهات.

وأشار جمال الدين إلى أن برنامج اعتماد أمناء السر في مجالس الإدارة واللجان الحكومية والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل يعزز من دور أمناء السر في المجالس واللجان الحكومية ويساهم في تطوير العمل الحكومي من خلال تحسين مستويات الأداء ومواكبة المستجدات والممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«معهد حوكمة»: يلعب أمين السر دوراً رئيساً في حوكمة المؤسسات من خلال ضمان وجود علاقة وثيقة بين المجلس والإدارة التنفيذية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين كفاءة المجلس وفاعليته.

وكان «معهد حوكمة» لحوكمة الشركات قد تأسس في عام 2006 للمساعدة على سد الفجوة في حوكمة الشركات بالمنطقة ويعمل المعهد على تزويد الشركات ومجالس الإدارة الأدوات العملية اللازمة لتحسين حوكمة الشركات وإشراك الحكومات ومختلف القطاعات الأخرى في إجراء الدراسات الاستقصائية والبحوث وإنشاء معايير إقليمية.