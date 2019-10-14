43 مواصفة قياسية ولائحة فنية جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أجهزة التقييس إقليمياً وعالمياً، الاحتفاء باليوم العالمي للتقييس الذي يصادف 14 أكتوبر سنوياً، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «مواصفات الفيديو تخلق مشهداً مفتوحاً للعالم»، ويتزامن مع تميز إماراتي لافت في المحيط الدولي، ومنجزات وطنية كبرى، أبرزها انتخاب دولة الإمارات ضمن مجلس منظمة أيزو للأعوام 2020- 2022، واستضافة اجتماعات المنظمة في أبوظبي العام المقبل.

شعار

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أنه جرت العادة سنوياً أن تختار المنظمة الدولية للتقييس «أيزو» شعاراً جاذباً يدعم توجهات المنظمة والدول الأعضاء في عكس الجهود المبذولة في البنية التحتية للجودة، فقد جاء شعار العام الجاري «مواصفات الفيديو تخلق مشهداً مفتوحاً للعالم»، من أجل إبراز الجهود والفوائد المتحققة على حياة الناس، حفاظاً على الصحة والسلامة والبيئة، ودعماً للاقتصاد الوطني، وانسيابية حركة البضائع والمنتجات بين الدول.

وقال: أصدرنا حتى الآن ما يناهز 23 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية تدعم البنية التحتية للجودة في الدولة، وتعزز النمو الاقتصادي، وتسهم في تحقيق درجات متقدمة في مؤشرات التنافسية لدولة الإمارات، ونتعاون في سبيل ذلك مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وشركائنا من القطاع الخاص، بل نشركهم في اللجان الفنية ونستمع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم قبل إصدار أي مواصفة قياسية أو لائحة فنية.

وأضاف: خلال العام الجاري فقط أنجزنا في الهيئة 43 مواصفة قياسية ولائحة فنية في قطاعات صناعية وإنتاجية.