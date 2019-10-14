فتح باب التقديم في الدورة الثالثة لجائزة الإمارات للابتكار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المجموعة الفرعية «مجموعة الإمارات للابتكار» التابعة لمجموعة دبي للجودة بالتعاون مع شركة تيم باور العالمية، فتح باب التقديم وقبول طلبات الترشح في الدورة الثالثة لجائزة الإمارات للابتكار تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ولأول مرة يتم قبول التقديم من قبل الهيئات الحكومية الربحية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من مختلف قطاعات الدولة، ويستمر استقبال طلبات الترشح والتقديم على الدورة الثالثة لجائزة الإمارات للابتكار حتى 14 نوفمبر، وسيتم الإعلان عن المؤسسات الفائزة وتكريمها في الحفل الختامي للجائزة في شهر فبراير المقبل لعام 2020 احتفالاً بشهر الإمارات للابتكار الذي يعد أكبر حدث وطني بالدولة يحتفي بالابتكار والمبتكرين. وتستهدف الجائزة 15 قطاعاً بالدولة. وسيتم تنظيم ورشة توعية في 17 أكتوبر للشركات والمؤسسات المهتمة بالمشاركة والتقديم على الجائزة بهدف استعراض المعايير الرئيسية والفرعية للجائزة، والتعريف بكيفية تعبئة استمارات التقديم للمشاركة في الجائزة. ويتم تقييم وتصنيف الفائزين إلى خمس فئات وفق نظام النجوم وطبقاً لمعايير التقييم بالجائزة التي تنقسم إلى ثلاثة مستويات: المستوى الأول خاص بتقييم البنية التحتية للابتكار لدى الشركات المتنافسة، وأما المستوى الثاني فيغطي ممكنات الابتكار لدى المتنافسين والمستوى الثالث يقف على نتائج الابتكار المتحققة.

وقال المهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة «الجائزة أحدث المبادرات الاستراتيجية لمجموعة دبي للجودة التي تسلط الضوء على أهمية نشر وتعزيز ثقافة الابتكار لضمان التنمية المستدامة في قطاع الأعمال بالدولة».

وقالت فاطمة بطي المهيري رئيس المجموعة الفرعية «مجموعة الإمارات للابتكار» التابعة لمجموعة دبي للجودة: «تساهم جائزة الإمارات للابتكار في تحقيق استراتيجية الابتكار الوطنية لجعل الإمارات في مصاف الدول الابتكارية عالمياً».