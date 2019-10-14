شراكة في المدفوعات وحلول إدارة النقد بين «دبي التجاري» و«أرمادا»

المصدر: دبي - البيان

أبرم بنك دبي التجاري مؤخراً شراكة مع مجموعة أرمادا وذلك في مجال المدفوعات وحلول إدارة النقد. وتغطي أنشطة مجموعة أرمادا تطوير وإدارة العقارات، والمقاولات، وإدارة المرافق، والضيافة والرعاية الصحية في الدولة.

أقيم حفل في مكاتب مجموعة أرمادا حضره كل من الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، والدكتور محمد رهيف الحاكمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أرمادا، والإدارة العليا من كلا الطرفين.

وبموجب هذه الشراكة، سيقوم بنك دبي التجاري بدعم مجموعة أرمادا في تلبية كافة احتياجاتهم المصرفية وتزويدهم بحلول رقمية مبتكرة لتحسين كفاءتهم التشغيلية.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: نعمل مع عملائنا على مواجهة تحدياتهم من خلال حلول رقمية مبتكرة مصممة خصيصاً لهم. ويلعب بنك دبي التجاري دوراً فعالاً في دفع التحول الرقمي والاستثمار في أحدث التقنيات، وذلك لتزويد عملائنا بحلول مبتكرة لإدارة النقد.

ويسعى البنك من خلال ذلك إلى تحسين كفاءة عملائه عبر تعزيز تجربتهم المصرفية، ومساعدتهم على توفير الوقت والجهد.

من جانبه قال الدكتور محمد رهيف الحاكمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أرمادا: تساهم شراكتنا مع بنك دبي التجاري وفريق إدارة النقد في تحسين عملياتنا المتعلقة بالنقد وتقليل التحديات والمخاطر التي تنطوي عليها.

وتتميز حلول بنك دبي التجاري الرقمية بسهولة الاستخدام، حيث توفر منظوراً شاملاً لجميع حسابات شركاتنا في أي وقت. وبإمكاننا الآن إجراء جميع المدفوعات وتسديد الرواتب إلكترونياً، مما يقلل إلى حد كبير من الأعمال الورقية وساعات العمل.