«سيدات أعمال الشارقة» يطلق حملة لتشجيع الطالبات على دخول عالم ريادة الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مجلس سيدات أعمال الشارقة التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، حملة «طالبات اليوم رائدات المستقبل»، بهدف تعريف الطالبات الطموحات اللواتي يردن دخول عالم ريادة الأعمال، وتأسيس مشاريعهن الخاصة بخدمات المجلس، وذلك من خلال التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في إمارة الشارقة والمناطق التابعة لها.

وينظم المجلس، في إطار حملته الجديدة، زيارات من خبراء المجلس إلى عدد من الجامعات في الإمارة للتواصل مع الطالبات من أجل تعريفهن ببرامج المجلس وفعالياته وفرص المشاركة في المعارض التي ينظمها أو يشارك فيها.

بدأ المجلس جدول زياراته في مطلع أكتوبر الجاري، حيث كانت أولى زيارات وفد المجلس إلى كليات التقنية العليا في الشارقة.

ويستهدف البرنامج الطالبات اللواتي يمتلكن مشاريع تجارية خاصة بهن ويرغبن بالانضمام لمجلس سيدات أعمال الشارقة لتوسيع نشاطاتهن، أو الطالبات اللواتي لديهن أفكار ويحتجن توجيهاً، حيث عقد الوفد لهن جلسات استشارية، وأطلعهن على الخدمات التي يقدمها المجلس بما يشمل تقديم الاستشارات والمساعدات خلال مرحلة تأسيس المشاريع التجارية والدعم من خلال المشاركة في المعارض الإقليمية والمنتديات والفعاليات التي تسهم في تطوير الأعمال.

أجرى وفد سيدات أعمال الشارقة استبياناً للطالبات لمعرفة احتياجاتهن من الخدمات وورش العمل.