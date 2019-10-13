الناقلات الإماراتية تُعيد تسيير رحلاتها إلى اليابان

المصدر: دبي – لؤي عبدالله ورامي سميح

أعادت الناقلات الوطنية تسيير رحلاتها بشكل طبيعي إلى الوجهات اليابانية بعد أن شهدت بعض الإلغاءات والتأخير خلال اليومين الماضيين نتيجة إعصار هاغيبيس الذي تسبب في إرباك حركة الطيران في اليابان.

وأوقف مطار هانيدا في طوكيو ومطار ناريتا في تشيبا هبوط الطائرات يوم السبت الماضي، كما تم تعليق رحلات إليهما مما تسبب في إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية، بعدما تسبب أحد أقوى الأعاصير التي اجتاحت طوكيو حتى الآن في إصابة العاصمة اليابانية بالشلل يوم السبت الماضي وبقاء ملايين السكان في بيوتهم وخلو الشوارع من المارة والسيارات. إذ تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في فيضان الأنهار وهددت بوقوع أضرار واسعة النطاق.

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون في اليابان أمس إلى رفع القيود عن هبوط الطائرات في مطاري ناريتا وهانيدا بطوكيو، لكن ألغيت أكثر من 800 رحلة يوم الأحد.

وأعلنت طيران الإمارات أنها استأنفت رحلاتها أمس بعد ما ألغت عدداً منها يوم السبت الموافق 12 أكتوبر بسبب الإعصار. علما أن طيران الإمارات تشغل رحلات يومية إلى 3 محطات في اليابان هي هانيدا وأوساكا وناريتا، فيما تنصح الناقلة عملائها مواصلة متابعة وضع الرحلات من خلال الموقع الالكتروني.

وكانت طيران الإمارات ألغت يوم السبت رحلة "ئي كيه 318/319" بين دبي وناريتا، ورحلة "ئي كيه 317/316" بين دبي وأوساكا، ورحلة "ئي كيه 312" و "ئي كيه 313" بين دبي وهانيدا بسب الإعصار.

فيما قالت «طيران الاتحاد» إن إعصار هاغيبيس، تسبب في تأجيل رحلتها رقم «EY878» المتجهة من أبوظبي إلى طوكيو من 11 أكتوبر إلى تاريخ 13 أكتوبر. أما رحلة العودة رقم «EY871» فتم تأجيلها من 12 إلى 14 أكتوبر.

ونوهت «الاتحاد للطيران» بانها ألغت رحلتها رقم «EY878» من أبوظبي إلى طوكيو والتي كانت مقررة في 12 أكتوبر، وأيضا ورحلة العودة رقم «EY871» من طوكيو ناريتا إلى أبوظبي في 13 أكتوبر، كما تقرر إلغاء الرحلة رقم «EY888» من بكين إلى ناغويا، ورحلة «EY889» من ناغويا إلى بكين يوم السبت الماضي، كما تم إلغاء الرحلة رقم «EY888» من أبوظبي إلى ناغويا يوم الجمعة 11 أكتوبر، ورحلة العودة «EY889» من ناغويا إلى أبوظبي 12 أكتوبر.

وأكدت «الاتحاد للطيران» أن سلامة ضيوفها وطاقمها تمثل الأولوية القصوى بالنسبة لها، مشيرة إلى مستمرة في متابعة الموقف ومساعدة الضيوف المتأثرين في رحلات الربط الخاصة بهم.