إلغاء وتأجيل رحلات للاتحاد للطيران نحو اليابان بسبب "هاغيبيس"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الاتحاد للطيران، ونظرًا لوصول إعصار هاغيبيس إلى اليابان، إلغاء أو تأخير رحلاتها التالية نحو هذا البلد:

إلغاء رحلة الاتحاد للطيران رقم EY888 المتجهة من بكين إلى ناغويا، ورحلة EY889 المتجهة من ناغويا إلى بكين يوم السبت الموافق 12 أغسطس.

إلغاء رحلة الاتحاد للطيران رقم EY888 المتجهة من أبوظبي إلى ناغويا يوم الجمعة 11 أكتوبر، ورحلة العودة EY889 من ناغويا إلى أبوظبي تاريخ 12 أكتوبر.

وأعلنت الاتحاد للطيران أنه سيتم تشغيل رحلتها رقم EY888 و EY889 بين أبوظبي وبكين وفقاً للجدول المعتاد.

كما تم تأجيل رحلة الاتحاد للطيران رقم EY878 المتجهة من أبوظبي إلى طوكيو ناريتا من تاريخ 11 أكتوبر إلى تاريخ 13 أكتوبر. أما رحلة العودة رقم EY871 فقد تم تأجيلها من تاريخ 12 إلى 14 أكتوبر.

وإلغاء رحلة الاتحاد للطيران رقم EY878 المتجهة من أبوظبي إلى طوكيو ناريتا بتاريخ 12 أكتوبر، ورحلة العودة رقم EY871 المتجهة من طوكيو ناريتا إلى أبوظبي بتاريخ 13 أكتوبر.

وقالت الاتحاد للطيران إنها ستستمر في متابعة الموقف وموافات زبائنها بأحدث المستجدات. وسوف تتم مساعدة الضيوف المتأثرين في رحلات الربط الخاصة بهم.

وتعتذر الاتحاد للطيران عن الإزعاج الذي ترتب على ذلك، وتؤكد أن سلامة ضيوفنا وطاقمنا تمثل الأولوية القصوى لها.

وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الهاتف رقم ‪+971 ‪600 555 666‬ (الإمارات) أو التعرف على حالة الرحلة من خلال موقع الاتحاد للطيران Etihad.com أو عبر تطبيق الهواتف الذكية التابع لنا.

ويمكن للضيوف في بكين التواصل مع مركز الاتصال المحلي التابع للاتحاد للطيران على هاتف رقم ‪ 400 ‪882 2050‬ ، كما يمكن

وللضيوف المتأثرين في ناغويا وناريتا الاتصال على هاتف رقم ‪008 133 2984‬ للحصول على مزيد من المعلومات.