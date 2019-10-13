«ويندميلز» تبرم اتفاقية مع «إرحامي» لتسعير المنشآت والمعدات

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مجموعة ويندميلز المتخصصة في خدمات التسعير في الإمارات مؤخراً عن تعاونها التجاري مع شركة إرحامي المعتمدة دولياً والتي تعمل في مجال المسح في ماليزيا لعشرين عاماً. وقال بلال موتي إمريكس، المدير العام لشركة ويندميلز لخدمات تسعير العقارات: «شركة إرحامي شريكنا التجاري الدولي لديها خبرة كبيرة ومتميزة في تسعير مشاريع البنى التحتية مثل شبكات الطرق والجسور وشبكات السكك الحديدية ومحطات الطاقة ومعدات الغاز والبترول وغيرها من معدات المصانع الثقيلة والآليات».

وأضاف: «وفي الوقت الذي نتعامل فيه مع شركات ذات خبرات كبيرة داخل الإمارات لتقييم وتسعير المعدات البحرية وتسعير مشاريع أخرى سوف تكمل إرحامي كامل خدمات تثمين الموجودات الأخرى التي نقدمها لعملائنا في المنطقة وأرجاء العالم وإضافة للبنية التحتية المتميزة التي أسسها الاقتصاد الإماراتي، فإنه يتميز بتنوعه السريع في المجال الصناعي، وفي التجهيزات والمعالجات في كل قطاعات الصناعة».

وقال إرحامي أحمد إريكس، المدير التنفيذي لشركة إرحامي : «إن ما يثير اهتمامنا على الأخص تبني ويندميلز نظرة إيجابية للإمارات بفضل موقعها الاستراتيجي ورؤية قيادتها التوسعية والتواجد الدولي للعديد من أبنائها في قطاعات التجارة والأعمال والقطاع المجتمعي. كما أنها سنت قوانين مطمئنة للمستثمر وللعاملين في قطاع التجارة والهجرة علاوة على اقتصاد بلا ضرائب».