مطارات أبوظبي و«داشينغ» الصيني يتبادلان أفضل الممارسات

المصدر: بكين – البيان

وقعت مطارات أبوظبي اتفاقية مع مطار بكين داشينغ الدولي، تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مشاركة أفضل الممارسات، واستطلاع الفرص المحتملة حول آفاق التعاون المستقبلي، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في مركز إدارة مطار بكين داشينغ الدولي الأسبوع الماضي.

وشهد الحفل الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وطارق عبدالرحيم الحوسني، نائب الرئيس، وبرايان تومبسون، الرئيس التنفيذي، وياو يابو، رئيس مجلس إدارة مطار بكين داشينغ الدولي، إلى جانب توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتحاد للطيران»، وأحمد القبيسي، النائب الأول لرئيس شؤون الاتصال المؤسسي والشؤون الحكومية والدولية في مجموعة «الاتحاد للطيران».

ويأتي توقيع الاتفاقية في أعقاب افتتاح مطار بكين داشينغ الدولي الشهر الماضي، وقُبيل افتتاح مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، حيث اتفق الطرفان من خلال الاتفاقية على وضع آليات التواصل التفاعلي وتبادل المعارف، إلى جانب تشارك الأفكار حول سُبل تطوير مطاراتهما والارتقاء بقطاع الطيران بشكل عام، بما يعود بالمنفعة على المسافرين من جميع أنحاء العالم.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي.. «يسرنا توقيع الاتفاقية مع مطار بكين داشينغ الدولي، والتي جاءت نتيجة للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية المتينة التي تجمع بين دولتي الإمارات والصين، ونتطلع للعمل مع زملائنا الصينيين لتعزيز شراكتنا على الأصعدة كافة. وكُنا سباقين لتوقيع هذه الاتفاقية مع مطار بكين داشينغ الدولي، ما يُسلط الضوء على مكانة مطار أبوظبي الدولي كمركز إقليمي لقطاع الطيران وعلى التزامنا بالتعاون مع كافة الشركاء من جميع أنحاء العالم».

وأضاف «تكتسب السوق السياحية والتجارية الصينية بأهمية بالغة بالنسبة لاقتصاد أبوظبي والإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وتتمتع أبوظبي بشعبية كبيرة في أوساط المسافرين الصينيين، حيث تواصل أعداد السياح منهم بالارتفاع عاماً بعد عام.. كما نتمتع بعلاقة وثيقة مع قطاع المطارات في الصين، لا سيّما في ظل توقيعنا لمذكرة تفاهم مع مطار بكين العاصمة الدولي في عام 2017 ليصبح بموجبها المطار الشقيق لمطار أبوظبي الدولي. ومن خلال تلك الشراكة، تمكّنا من تبادل أفضل الممارسات والمعلومات حول تشغيل وإدارة البنى التحتية للمطار، ونتطلع قدماً لمواصلة هذه الشراكة على امتداد الأعوام المقبلة مع مطار بكين داشينغ الدولي».

من جانبه، قال ياو يابو «ندرك بأنّ أسس التعاون طويل الأمد والمنفعة المتبادلة مع مطار أبوظبي الدولي ستُتيح للطرفين فرصة تقديم المزيد من الإسهامات في قطاع الطيران المدني الصيني والعالمي على حد سواء».