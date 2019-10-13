الدنمارك: الإمارات بيئة مثالية للشركات الراغبة بالاستثمار

المصدر: دبي- سيد صالح

وصفت وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية، الإمارات، بأنها بيئة مثالية للشركات الدنماركية الراغبة بالاستثمار في أسواق جديدة. ونشرت الوزارة تقريراً بعنوان «الإمارات العربية المتحدة كسوق»، ترصد فيها البيئة التجارية المحيطة بدولة الإمارات، ومدى جاذبيتها للشركات الدنماركية.

وذكر التقرير أن الإمارات شهدت خلال العقود الأخيرة، عملية تحول اقتصادي جذري وصفتها بالمذهلة، وأن الإمارات يحق لها الآن أن تفخر بنفسها كواحدة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أن الإمارات تمتلك سابع أكبر احتياطي نفطي في العالم. ولكن على الرغم من ذلك، فإن اعتمادها اقتصادياً على النفط، قد تضاءل كثيراً في السنوات الأخيرة، نتيجة تركيزها على بناء اقتصاد متنوع.

وأضاف أن الإمارات نجحت في هذه المهمة، من خلال تَبَنيها لسياسة تجارية حرة قوية، تستقطب الاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى تحقيق اقتصاد متنامٍ، نمو سكاني هائل وقطاعات اقتصادية مزدهرة، من أبرزها التجزئة، الإنشاءات، السياحة، الرعاية الصحية، الطاقة، البيئة، والتقنية.

ثم تطرق التقرير إلى أبوظبي ودبي، باعتبارهما الإمارتين الأبرز في الدولة، وتناول دوريهما كمركزين تجاريين إقليميين وعالميين.