«اتصالات» تسهم في رسم خارطة المستقبل الرقمي لخدمة الإنسان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

مثلت مشاركة «اتصالات» في الدورة الـ39 من معرض جيتكس للتقنية نقطة انطلاق استثنائية نحو عصر رقمي واعد مدعوماً باندماج قدرات الـجيل الخامس «5G» مع التقنيات الرقمية المتطورة الأخرى، مثل إنترنت الأشياء «IoT» والذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي يسهم في انبثاق مرحلة جديدة من الابتكار الشامل الذي يطال أسلوب الحياة وسير الأعمال على كافة المستويات.

وجاءت مشاركة «اتصالات» في دورة هذا العام تحت شعار «الجيل الخامس؛ عالم بلا حدود»، واتسم جناحها بتصميم ملهم، قائم على إحداث توازن مثالي بين الإبداع والابتكار، وأتاح تفاعلاً ثرياً مع المنظومات الرقمية المختلفة فائقة التطور والذكاء، والتي عرضت في بيئاتها المستهدفة للمرة الأولى على مستوى المنطقة.

روبوتات

وقدمت «اتصالات» العديد من التكنولوجيات المتطورة المبنية على شبكة الجيل الخامس، وسلطت الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتطورة والواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء وغيرها.

تقنية

ومن خلال تقنية 5G من «اتصالات» وبخاصية Ultra Reliable Low Latency Communications التي توفرها هذه الشبكة المتقدمة، فإنها ستعمل على دعم هذا النوع من المركبات عبر معالجة كميات كبيرة جداً من البيانات بأقل تأخير لاتخاذ قرارات فورية أثناء القيادة لاجتناب الحوادث ومتابعة الأجواء المحيطة والطقس وخرائط المدن للبحث عن أفضل الطرق عبر مستشعراتها المتطورة.

ومن المركبات التي عرضتها «اتصالات» في جناحها هذا العام، هي سيارة «رينو إي زد ألتيمو» الروبوتية والمزودة بتقنية القيادة المستقلة من المستوى الرابع، والقادرة على التكيف مع البيئات الحضرية والبنية التحتية للطرق السـريعة، مما يمكنها من القيادة بشكل ذاتي دون تدخل بشري في المدن وعلى الطرق السريعة، وتستخدم السيارة عدداً من المستشعرات في الزوايا الأمامية والخلفية.

كما عززت «اتصالات» من مكانتها الريادية كممكن فاعل لمستقبل قطاع البيع بالتجزئة، من خلال العديد من العروض المبتكرة المستندة على شبكة الجيل الخامس 5G عالية التطور، باعتبارها الممكن الرئيــسي لهذه الصناعة على كافة المستويات، بما يفتح آفاقاً واعدة أمام الكثير من الفرص والإمكانيات لقطاع التجزئة.

تجزئة

وقامت «اتصالات» بتقديم لمحة وافية لجمهور «جيتكس» حول قطاع التجزئة، التي اشتملت على تجارب التسوق القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والأزياء المتصلة، وعمليات تسديد قيمة المشتريات الذاتية باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء، والمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات، وحلول الدفع المتقدمة.

وكأحد أبرز الابتكارات التي عرضتها «اتصالات» هذا العام هي مركبة «نيوليكس» ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات، والتي يمكن تتبعها بسهولة عبر تطبيق مخصص لها في الهواتف الذكية، إلى جانب متجر «موبي مارت» ذاتي الخدمة والذي يعد حلاً مبتكراً لتوصيل الطلبات إلى القرى والمدن والمطارات والمباني المكتبية وما إلى ذلك دون تدخل بشري، أما آلة البيع الذاتية القائمة على تكنولوجيا إنترنت الأشياء «?يكي» فتمثل بديلاً عصرياً ومتطوراً لتجارب البيع التقليدية وأول حلول التجزئة التي تسخر إمكانات الذكاء الاصطناعي في نقاط البيع.

منظومة

كما عرضت «اتصالات» حلاً متقدماً آخر لأصحاب الهمم، متمثلة في منظومة BrightSign من المخترعة السعودية «هديل أيوب» وهو عبارة عن قفاز متطور مخصص لمن لديهم تحديات في النطق، باستخدام مستشعرات تساعد على قراءة لغة الإشارة عبر تطبيق مخصص في الهاتف الذكي، حيث يرتبط التطبيق بمكتبة ضخمة لإشارات الأيدي.

إلى ذلك استقبلت «اتصالات» العديد من الطلاب من مختلف المؤسسات التعليمية العريقة بدولة الإمارات ومن ضمنها زيارات لجناح الشركة قام بها طلاب عدد من جامعات دولة الإمارات لمشاهدة هذه الحول والتعلم منها، وكانت الوفود الطلابية الرئيسية من جامعات خليفة ودبي والشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة.

رؤية للتنقل

أتاحت «اتصالات» في أحد أركان جناحها رؤية عميقة للتنقل الحديث والمستقبلي من خلال مجموعة واسعة من التقنيات المتطورة التي من شأنها إعادة بلورة قطاع التنقل على أوسع نطاق، وهو الأمر الذي يؤكد الحضور القوي لـ«اتصالات» في هذا المضمار ومدى فاعلية جهودها الدؤوبة للمساهمة في دعم «استراتيجية دبي للتنقل الذاتي»، والهادفة إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول العام 2030.