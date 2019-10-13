دبي ضمن أفضل المدن لسفر الأعمال

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وأفريقيا في تقرير «سيو وورلد» لأفضل مدن العالم لسفر الأعمال 2020، فيما احتلت المرتبة السابعة عالمياً متفوقة على بعض من أعرق مدن العالم من بينها بروكسل وطوكيو وشيكاغو وبكين وسيدني ولوس أنجليس وباريس وبرلين وروما.

وقالت المجلة الأمريكية في سياق تقريرها الذي شمل 100 مدينة عالمية: «إن السفر بغرض العمل ضروري لمديري الشركات التنفيذيين».

وأجرت دراسة لأكثر من 116.500 مسافر بغرض تصنيف مدنهم المفضلة حول العالم 2020.

وعلى الصعيد العالمي تصدرت لندن التصنيف، تلتها نيويورك، ثم هونغ كونغ، فسنغافورة، وتورنتو خامساً. أما على الصعيد العربي فضمت القائمة 3 مدن فقط، هي أبوظبي 35، وجدة 86، والقاهرة 93.