الإمارات من أفضل دول العالم للمغتربين

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت دراسة استقصائية أجراها محللو «جالوب» أن الإمارات واحدة من أفضل الدول من حيث المعيشة للمغتربين، وهي ضمن الأماكن الأكثر ترحيباً بهم. ووجدت أن 87% من المشاركين في الإمارات شعروا أن الدولة هي مكان جيد للعيش وللإقامة من دول أخرى، وهو أعلى من المعدل العالمي 54% بزيادة 15% عن دراسة سابقة في 2010.

واحتلت الإمارات المرتبة ٦ على جدول المواقف الإيجابية تجاه الاغتراب، حيث احتلت كندا المركز الأول، بعد نيوزيلندا والنرويج وأستراليا والبرتغال. وتقدمت الإمارات على الدنمارك، وآيسلندا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، وتايوان والسويد.