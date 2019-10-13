3 ناطحات سحاب ضمن توسعة دبي مول

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

كشفت مصادر البيان الاقتصادي، بدء إعمار العقارية، تسليم وحدات مشروع «العنوان رزيدنس فاونتن فيوز»، المكون من 3 ناطحات سحاب، تشكل جزءاً رئيساً من عملية توسعة «دبي مول»، إذ يرتبط المشروع الذي باعته الشركة بالكامل، بأكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم.

وتتمتع معظم الوحدات السكنية بإطلالات مباشرة على «برج خليفة»، أطول مبنى في العالم، ونوافير «دبي فاونتن» الاستعراضية الأطول من نوعها في العالم.

وقالت مصادر البيان الاقتصادي، إن المشروع يتكون من 185 طابقاً في أبراجه الثلاثة، التي تضم مجتمعة 786 شقة فندقية، و194 غرفة فندقية، ومناطق للبيع بالتجزئة.

ويتميز المشروع بواجهة خارجية بنمط صدفي، وبنمط خفي ومتناوب، في وضع النوافذ المزدوجة المزجج من الأرض إلى السقف، والشرفات المجاورة.

هذا يزيد من مساحات النظر، ويخلق نسيجاً ديناميكياً زجاجياً مع زاوية نظر 270 درجة. وتشمل مرافق المشروع نادياً صحياً مجهزاً بالكامل، وتراس على السطح مجهزاً بوسائل راحة ذات مناظر طبيعية، وميزات مائية وحمامات سباحة ومنطقة للعب.

ويمكن الوصول مباشرة إلى دبي مول عبر المنصة التي تجمع الأبراج، والتي تشكل جزءاً من دبي مول، من خلال جسر معد لهذا الغرض.