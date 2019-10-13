3 شروط يجب توافرها في الاستثمار العقاري الناجح

المصدر: دبي - البيان

قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، إحدى شركات الوساطة العقارية في الإمارات، إن هناك 3 شروط يجب توافرها لتحقيق الاستثمار العقاري الناجح، وتتضمن ضرورة تحديد الميزانية المخصصة للاستثمار أولاً، بجانب تحديد الغرض من شراء العقار وهل سيتم شراؤه بغرض التملك الشخصي أم للتأجير، فضلاً عن التأكد من توافر الدفعات المستحقة للأقساط في مواعيدها تجنباً للتأخير.

وأضاف الزرعوني أن الأسعار في السوق حالياً جاذبة للاستثمار، حيث ساهمت عملية التصحيح السعري في وصول أسعار العقارات إلى مستويات مغرية للاستثمار، ما دفع عدداً من المستأجرين للتحول من استئجار العقارات إلى التملك للاستفادة من المستويات السعرية الحالية. وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري تطرح حالياً تسهيلات وحوافز لجذب المستثمرين، مع منح تسهيلات في السداد والإعفاء من بعض الرسوم.

وكشف عن أن شركته طرحت أخيراً للمستثمرين، مبادرة يمكن بموجبها للمستثمر الفوز بشقة جاهزة مجاناً في دبي، لافتاً إلى أن المبادرة بدأت اعتباراً من 6 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 4 ديسمبر 2019. وذكر أن «دبليو كابيتال»، حصلت على موافقات الجهات التنظيمية قبل إطلاق المبادرة وعلى رأسها، دائرة الأراضي والأملاك بدبي واقتصادية دبي.

وقال الزرعوني، إن هذه المبادرة المبتكرة تؤكد أن تقديم القيمة المضافة يعد هدفاً أساسياً لمتعاملي الشركة، ويأتي ضمن رؤية استراتيجية تقوم على أساس العناية بالمتعاملين.

وأضاف أنه سيتم اختيار الفائز بالشقة في سحب عشوائي سيجري في نهاية الفترة المحددة لدخول السحب من قبل ممثل اقتصادية دبي، والذي سيقوم بسحب الكوبون الفائز.