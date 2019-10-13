مؤتمر تقنيات السفر يبحث رضاء العميل

المصدر: دبي - البيان

سلطت بريانكا كابور، المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق للشرق الأوسط وأفريقيا في سويس - بل هوتيل إنترناشيونال، الضوء على الأهمية المستمرة لواجهة برمجة التطبيقات وإدارة العلاقة بالعميل، خلال جلسة حوار عقدت حول «تقنيات المستقبل من أجل رضاء العميل في الفنادق وشركات الطيران»، في مؤتمر تقنيات السفر في الشرق الأوسط (ترافل تك ميدل إيست) 2019.

برمجة

قالت بريانكا إنه «مع التغيرات في التركيبة السكانية للمسافر اليوم، فإن واجهة برمجة التطبيقات وإدارة العلاقة بالعميل يزدادان أهمية وتطوراً ليصبحا هياكل أكثر تعقيداً. بالطبع، نحن جميعاً نعرف أن المعلومات هي المفتاح وراء فاعلية هذه الواجهات، ومع ذلك من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الواجهة تستخدم حالياً «تحليلات البيانات» على نطاق واسع وتسعى لتكون أكثر اعتماداً على «الذكاء الصناعي» من أجل تحقيق التأثير الذي يريده العملاء».

وحول أهمية الشراكة مع مقدمي التكنولوجيا المناسبين، أكدت بريانكا «أنها حقيقة أن الفنادق لا تنفق على التكنولوجيا بنفس القدر الذي تنفقه على بعض القطاعات الأخرى، لكن هنا يتعين على الصناعة أن تفهم الحاجة إلى الدخول في شراكة مع موفري التكنولوجيا المناسبين من أجل تعزيز ما تقدمه واجهة برمجة التطبيقات وإدارة العلاقة بالعميل من فائدة إلى العميل.

وبينما ندخل في شراكة مع أطراف أخرى، فإننا نفضل التعامل مع عدد قليل من مقدمي التكنولوجيا الرئيسيين (وحتى من المقدمين الحصريين) على مستوى المجموعة، لأن هدفنا الأول والأهم هو «المسؤولية تجاه حماية المعلومات»، وهو مصدر قلق متنامٍ، ونحن نتقدم للأمام مع التطورات والتقدم التكنولوجي. أياً كان ما نقدمه عبر أنظمتنا، نريد أن يشعر العميل بالأمان والراحة عندما يتقاسم المعلومات الخاصة به معنا».

مكانة

وترى بريانكا أن الناس والخدمة سوف يستمران في مكانتهما باعتبارهما حجر الزاوية في صناعة الضيافة على الرغم من التقدم في التكنولوجيا. وأكدت: «دعونا نستخدم التكنولوجيا وتحليل البيانات، ليس فقط لنفهم عملاءنا، لكن أيضاً لنفهم بشكل أفضل القوة العاملة المتغيرة في صناعتنا. نحن نرى تغيراً في ثقافة العمل عندما تأتي الأجيال الجديدة إلى مكان العمل، جيل الألفية والجيل التالي، وبعد سنوات قليلة سوف يكون الجيل «ألفا» جزءاً من قوة العمل أيضاً.

كل هؤلاء لديهم صفاتهم الخاصة بهم، ولأننا في صناعة تخدم الناس إذا لم نفهم موظفينا وعمالنا ولا نقوم بالعمل المطلوب مع تغييرات الثقافة، فإننا سوف نواجه صعوبة في الحفاظ على سعادة عملائنا».