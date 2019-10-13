اتفاقية شراكة بين جمارك دبي ومعهد حوكمة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت جمارك دبي عن إطلاق «مشروع الحوكمة»، وإبرام عقد شراكة مع معهد حوكمة التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، لتعزيز الحوكمة المؤسسية في بيئة العمل وتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة المهنية والشفافية والنزاهة، من خلال وجود رقابة داخلية سليمة تتقيد بالقوانين والأنظمة، وتحقيق الهدف المنشود، وبذلك تكون جمارك دبي أول دائرة حكومية بالعالم تطبق حوكمة الذكاء الصناعي داخل أنظمتها الذكية.

وتهدف هذه الشراكة إلى وجود إطار عام للحوكمة المؤسسية في جمارك دبي، من خلال منهجيات وسياسات تطويرية وخطط تعتمد على التدريب والتطبيق والتنفيذ للوصول إلى أن يكون في كل وحدة تنظيمية بالدائرة سفير للحوكمة المؤسسية لتحقيق الشفافية.

جرت مراسم توقيع عقد الشراكة في مقر جمارك دبي، ووقعها أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، وأحمد الشيخ رئيس مجلس الإدارة لمعهد حوكمة.

وأكد أحمد محبوب مصبح التزام جمارك دبي في خطتها الاستراتيجية بوجود رقابة داخلية سليمة، لضمان التقيد بالقوانين والأنظمة وتزويد أصحاب المصالح بمعلومات ذات شفافية ومصداقية عالية، وضمان سلامة عملية اتخاذ القرار.

وبدوره قال الدكتور أحمد الشيخ، إن شراكتهم مع جمارك دبي هو بمثابة خطوة كبيرة للنهوض بمعايير الحوكمة في الإمارة.

ومن جانبه أوضح أحمد عبد السلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بجمارك دبي أنه بموجب الشراكة مع المعهد سيتم عمل دراسة شاملة للحوكمة داخل جمارك دبي لمعرفة الاحتياجات المستقبلية وتقييم المنظومة الحالية.

ومن جهة أخرى شاركت جمارك دبي في المؤتمر العالمي الأول لاستراتيجيات الاتصال، الذي نظمته منظمة الجمارك العالمية في مقرها ببروكسل يومي 8 و9 أكتوبر الجاري تحت شعار «التواصل بسلاسة في العصر الرقمي».

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمعارف وبناء علاقات وروابط فعالة بين أصحاب المصلحة المعنيين «الجهات الجمركية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية» لتبادل أفضل الممارسات، والتعرف على استراتيجيات ومناهج الاتصال الحديثة.

وناقش الحدث استخدام التكنولوجيات المتقدمة لتعزيز أنشطة الاتصال مع الإسهام في الوقت ذاته في إعداد دليل منظمة الجمارك العالمية بشأن استراتيجيات الاتصالات الجمركية المزمع إطلاقه قريباً لاستكشاف الاستخدام الذكي للحلول والابتكارات التكنولوجية والوصول إلى فهم أفضل لتأثير هذه التقنيات.

وقدمت جمارك دبي ورقة عمل خلال المؤتمر حول أفضل الممارسات في الاتصال، قدمها خليل صقر بن غريب حول أفضل الممارسات المتعلقة باستراتيجيات الاتصال وحوكمة الاتصال شاملاً الهوية والسمعة المؤسسية.