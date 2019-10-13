«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«ابيكورب» إلى «Aa2»

المصدر: الدمام- البيان

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) أمس رفع تصنيفها الائتماني من قبل وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين من «Aa3» إلى «Aa2» بنظرة مستقبلية مستقرة، على ضوء التحسن الثابت في الوضع التمويلي والسيولة وأداء أصولها القوي، كما حافظت ابيكورب على تصنيف «Prime-1» للديون قصيرة الأجل.

ووفقاً لوكالة «موديز»، تشمل العوامل الرئيسية التي أدت إلى رفع تصنيف «ابيكورب» التحسّن الثابت الذي أحرزته الشركة على صعيد السيولة ومحفظة التمويل من خلال تنويع مصادر تمويلها ما أتاح تقليص اعتمادها على ودائع الجملة قصيرة الأجل بنحو كبير، فضلاً عن تحقيق التطابق بين الأصول والالتزامات قصيرة الأجل.

وقد أخذ رفع التصنيف في عين الاعتبار أداء «ابيكورب» القوي في الأصول التنموية، الأمر الذي أدى إلى تقليل أصولها غير العاملة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتوقعت الوكالة استمرار الشركة في التمويل ذو الجودة العالية والأداء القوي.

وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ(ابيكورب): «إن رفع وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لابيكورب إلى «Aa2» بنظرة مستقبلية مستقرة يؤكد متانة الشركة المالية وفعالية نموذج أعمالها».