شراكة بين «ميدكير» و«فينس» لتبسيط إجراءات التأمين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية أمس عن شراكة استراتيجية مع فينس لحلول التكنولوجيا، يتم بموجبها تقديم حلول دعم مخصصة لعملية التحول الرقمي التي تشهدها ميدكير مؤخراً، وذلك بهدف تحسين تجربة عملائها في كافة مراكزها، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي لفنيس «يو آي باث» المتخصصة بأتمتة العمليات الروبوتية.

وسيوفر العمل المشترك بين الشركتين الرائدتين في الحلول التكنولوجية من خلال تقنية أتمتة العمليات الآلية، بناء منصة آلية متطورة لدعم كافة العمليات التي تجري داخل مستشفيات ومراكز ميدكير بطرق سهلة وسلسة، كجعل إجراءات التأمين الصحي أكثر سرعة ودقة، حيث إن أتمتة العمل الروتيني الطويل والمتكرر لأهلية التأمين ستساعد على توفير الوقت والجهد، ما يعود بالمنفعة على المرضى.

وقال أندريه داود، الرئيس التنفيذي لمستشفيات ومراكز ميدكير الطبية: «نسعى من خلال تجربة التحول الرقمي إلى أن نقدم خدمات صحية وتجربة متطورة لجميع المــرضى وعملائنا. هذا وسيساهم الاستثمار الاستراتيجي في التكنولوجيا بشكل مباشر في تقديم نتائج سريرية قوية وهو الأمر الذي نسعى من خـــلاله إلى توفـــير خدمات طبية متميزة».