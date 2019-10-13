«بيرل» تؤكد أهمية تنفيذ مبادرات مؤسسية لمكافحة الفساد

المصدر: الرياض - البيان

أكّد بدر جعفر، مؤسس «مبادرة بيرل»، المنظمة غير الربحية المستقلة العاملة على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية في منطقة الخليج، أهمية تنفيذ مبادرات مؤسسية تعنى بمكافحة الفساد لدورها الفاعل في تعزيز ثقة المستثمرين وتدفق الاستثمارات إلى المنطقة.

جاء ذلك خلال منتدى «سابك» للنزاهة والامتثال، الذي قامت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بتنظيمه في العاصمة السعودية الرياض مؤخراً، تحت شعار «تعزيز النزاهة والشفافية من أجل النمو».

وأشار بدر جعفر في جلسة نقاشية بعنوان «ركائز ثقافة النزاهة» عقدت ضمن فعاليات المنتدى، إلى أن ممارسات الفساد والرشوة تُكلّف الاقتصاد العالمي أكثر من 3.6 تريليونات دولار سنوياً، وفقاً لتقرير صادر مؤخراً عن الأمم المتحدة.

وشدد جعفر في كلمته أمام قادة الأعمال والمنظمات الدولية وممثلي الحكومات المشاركين في المنتدى، على دور المجتمع المدني في تعزيز الحوكمة، وقيم النزاهة والشفافية في قطاع الأعمال، للارتقاء بمستوى التنافسية في جميع أنحاء منطقة الخليج، خلال إطلاق المؤسسات والمنظمات غير الحكومية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المبادرات المتمثلة بالورش والندوات المتخصصة في هذا المجال».