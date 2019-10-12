دبي مرشحة لاحتلال المركز الثالث عالمياً في نمو الثروات

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت شركة «نيو ورلد ويلث» للأبحاث أن تحتل دبي المركز الثالث عالمياً في نمو حجم الثروات الإجمالية في غضون العقد المقبل.

جاء ذلك في استبيان أجرته الشركة حول أسرع مدن العالم في النمو المستقبلي المتوقع في حجم ثرواتها الإجمالي استناداً إلى آراء مجموعة من الخبراء والمحللين الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

ورصدت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «أكثر المدن ثراءً على مستوى العالم في 2019» 8 مدن على مستوى العالم باعتبارها أكثر مدن العالم الواعدة في سرعة النمو المتوقعة للثروات.

وتفوقت دبي على «هانغزو»، «بنغالور»، «هوتشي منه»، و«حيدر أباد»، التي احتلت المراكز من الرابع إلى الثامن، وجاءت ملبورن في صدارة هذه المدن، وتلتها دلهي.

وذكرت الدراسة أن دبي تُعَد أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، وواحدة من أكثر مدن العالم أماناً، فضلاً عن كونها وجهة رئيسية للوافدين الأثرياء، خاصة من أصحاب الثروات الفائقة.