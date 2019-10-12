«بلومبيرغ»: أبوظبي ترغب في تغيير تسعير خُمس نفط العالم

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن أبوظبي ترغب في إنشاء مؤشر جديد لتسعير النفط الخام المُستَخرَج من منطقة الشرق الأوسط، ليكون منافساً مع مؤشر «برنت» لخام النفط الذي يباع في لندن للمستهلكين الأوروبيين، وخام «غرب تكساس الوسيط»، والذي يعد المؤشر القياسي للنفط الخام في الولايات المتحدة.

ونشرت «بلومبيرغ» أمس تقريراً خاصاً عن تخطيط شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إطلاق بدايةً من العام المقبل مؤشر جديد لتداول العقود المستقبلية لشراء خام «مربان»، والذي يعد من أبرز خامات النفط التي تنتجها الشركة.

وأكد التقرير أن هذه الخطوة حال تنفيذها فعلياً ستكون بمثابة إرهاصة لتحول جذري في كيفية بيع مُنتِجِي النفط في منطقة الخليج العربي نفطهم الخام، والذي يعادل خُمس إنتاج العالم.

وأضاف إن كيفية تسعير النفط الخام يمكنها إحداث تأثير مالي هائل، ذلك أن آلية التسعير تترك بضعة سنتات على الطاولة عند بيع كل برميل نفط، الأمر الذي قد يؤدي إلى إهدار مئات الملايين من الدولارات سنوياً في الإيرادات المُحتَمَلَة لبيع النفط. وأوضح التقرير أن «أدنوك» تأمل رفع مستوى السيولة في عقود التداول المستقبلية لخامها «مربان».