هيئة تنظيم الاتصالات تكرم شركاءها الاستراتيجيين

المصدر: دبي - البيان

اختتمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، بتكريم شركائها الاستراتيجيين، ممن ساهموا في إنجاح المشاركة في هذا الحدث الكبير، كما كرمت الشباب الإماراتي الذين تطوعوا لاستقبال زوار منصة الهيئة، وتعريفهم بالمشاريع المبتكرة التي تعرضها.

وحظي جناح الهيئة بإقبال واسع من الزوار، حيث استقبل الجناح ما يقارب 15 ألف زائر خلال أيام المعرض اطلعوا على مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وبتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة التي تستخدمها الهيئة في إطار سعيها إلى تطوير مجتمع رقمي متقدم وآمن في مختلف أرجاء الإمارات.

وحظيت مشاريع الهيئة بتفاعل كبير من قبل زوار المعرض، إذ لفت شيف الروبوت الذكي (الشيف موزة) أنظار المشاركين والزوار، بما يمتلكه من مهارة عالية في تحضير أصناف عديدة من الطعام دون أي تدخل بشري، ما أعطى الزوار تصوراً حول أسلوب الحياة المستقبلي وقال سعيد سلطان السويدي، المدير العام للهيئة بالإنابة: سعينا من خلال جناح الهيئة والمشاريع التي عرضناها، تعريف الزوار بالخدمات والمبادرات التي تقوم الهيئة عليها، وقد نجحنا في مسعانا، وهو ما يتضح من خلال الإقبال الكبير الذي شهده جناح الهيئة بشكل خاص، ومنصة الحكومة الذكية على وجه العموم، لقد استطاعت الجهات الحكومية الثماني عشرة تحقيق الفائدة المرجوة من المشاركة في هذه الفعالية العالمية.