هيئة أبوظبي الرقمية تتبادل الخبرات مع «جامعة خليفة»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت هيئة أبوظبي الرقمية اتفاقية مع جامعة «خليفة للعلوم والتكنولوجيا»، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من المعارف والعلوم التي من شأنها تعزيز التطبيق العملي للبحوث العلمية المتقدمة، على أن يتم التنسيق بين الطرفين بشأن أولويات الموضوعات البحثية والمشاريع المشتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال الرقمي.

جرى توقيع الاتفاقية في جناح حكومة أبوظبي المشارك في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، والدكتور عارف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

وأكدت الدكتورة روضة السعدي حرص الهيئة على تعزيز أفق التعاون مع القطاع الأكاديمي ومختلف مؤسساته في الدولة، في سبيل ترسيخ ريادة إمارة أبوظبي في مجال التحول الرقمي، وذلك من خلال توظيف المعرفة والبحوث العلمية وبرامج التطوير، بالإضافة إلى إعداد جيل من المواطنين الإماراتيين القادرين على صناعة المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي.

من جانبه، أكد الدكتور عارف الحمادي أن الجامعة تبذل كل ما بوسعها من أجل تعزيز حضورها في مجال التحول الرقمي، حيث تستمر في إعداد وتخريج أجيال جديدة من الطلبة القادرين على المساهمة بقوة في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة، لافتاً إلى أهمية التعاون المشترك مع هيئة أبوظبي الرقمية، باعتبارها الجهة الحكومية التي تقود الأجندة الرقمية في أبوظبي.