«الإلكترونيات المتقدمة» توقع 4 مذكرات تفاهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «الإلكترونيات المتقدمة» السعودية، عن توقيع 4 مذكرات تفاهم خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، والتي ستعزز توجه الشركة نحو تطوير قدرات المملكة، من خلال نقل وتوطين التقنية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تشكل خارطة طريق نحو التحول الرقمي.

وقال عبد العزيز الدعيلج، الرئيس التنفيذي للشركة: «من المؤكد أن معرض جيتكس، كأكبر تجمع سنوي في الشرق الأوسط لقطاع التقنية، يتيح لنا فرصة مميزة لعرض مزايا أنظمتنا وحلولنا المتطورة، وكذلك استكشاف فرص جديدة للتعاون. وقد تحقق ذلك بتوقيعنا 4 مذكرات تفاهم، ستسهم في تطوير قدراتنا، من خلال نقل المعرفة والتقنيات المتطورة إلى السعودية».