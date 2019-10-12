الاستدامة تتصدر أجندة «إتش بي» في تقنياتها الجديدة

المصدر: دبي- البيان

أكدت شركة «إتش بي» خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» مواصلة التزامها تجاه القضايا البيئية العالمية، والذي يتجلّى في استعراض عدد من أحدث منتجاتها وخدماتها وأكثرها استدامة، من خلال منصتها في المعرض والمقرر إعادة تدوير مكوناتها خلال الأيام المقبلة.

وقال فضل سعد، المدير الإقليمي لمنطقة الخليج العربي وبلاد الشام ومصر، في «إتش بي»: تعد الاستدامة إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الأعمال للشركة وينعكس ذلك بشكل واضح في المنتجات والحلول التي تم عرضها خلال معرض «جيتكس» هذا العام. وعلى الصعيد المحلي، فقد طرحنا عدداً من المنتجات الأكثر استدامة، وأبرمنا شراكات مع مؤسسات خيرية، في إطار حرصنا على دعم الاقتصاد الدائري.