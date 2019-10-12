«فوكس سوفت نت» تطلق منصة للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «فوكس سوفت نت»، مطوّر البرمجيات ومزود التطبيقات المؤسسية، عن إطلاق منصتها للذكاء الاصطناعي تحمل اسم «التطبيقات المستقبلية بالذكاء الاصطناعي»، وذلك خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، حيث تعدّ منصة آلية متقدمة تهدف إلى تعزيز الأعمال ورفع مستوى الإنتاجية وتخفيض الاستثمارات اللازمة لتدريب الموارد البشرية.

وقال علي حيدر، الرئيس التنفيذي للشركة: «أصبحت الشركات في المنطقة مهيّأة للاستفادة من التقنيات الرقمية بشكل يحسّن مستوى الكفاءة لديها، وقد عملت فوكس سوفت نت على تطوير منصة التطبيقات المستقبلية بالذكاء الاصطناعي لتستخدمها المؤسسات لأتمتة الوظائف بكل أنواعها. وتتراوح تلك الوظائف من المكاتب الأمامية وخدمة العملاء إلى المهام التنفيذية والإدارية وخدمات الدعم.

وفي ظل الضغط الذي يتعرّض له مدراء تقنية المعلومات لإنجاز المزيد بمبالغ أقل، يمكن استخدام هذه المنصة لتكون مساعداً لفرق العمل في عدد من الأقسام والأدوار المختلفة».وبوسع المؤسسات تحليل البيانات وتقديم الدعم للعملاء أو مساعدة المستخدمين النهائيين في مهام إدخال البيانات.

ونظراً لاستخدامها روبوتات الدردشة المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، فإن باستطاعة المنصة فهم الاستعلامات والإجابة عنها بذكاء. ويمكن للمؤسسات الحصول على الأفكار والتحليل التنبؤي لتخفيض التكاليف التشغيلية وتحسين الخدمات.