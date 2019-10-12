معرض دبي للمجوهرات ينطلق 13 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

تتواصل الاستعدادات لانطلاق معرض دبي الدولي للمجوهرات، الفعالية الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمخصصة لقطاع الأعمال المباشرة بين الشركات وبين الشركات والمستهلكين، في مركز دبي التجاري العالمي في 13 نوفمبر المقبل، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققته فعاليات المعرض العام الفائت.

ويمثل المعرض الذي تتواصل فعالياته حتى 16 نوفمبر، ثمرة تعاون عدد من الجهات، ويُقام بتنظيم من شركة «دي في جلوبال لينك» -المشروع المشترك بين مركز دبي التجاري العالمي، ومجموعة «إيتاليان إكسيبشن»، التي تعتبر بدورها اسماً إيطالياً رائداً، ومن بين أبرز اللاعبين المختصين بتنظيم المعارض التجارية والمؤتمرات على مستوى أوروبا. واستناداً إلى رؤيته التي تمزج بين الأنشطة التجارية والمستهلكين، وموقعه الاستراتيجي، والجولة الترويجية الشاملة التي تسبق المعرض، وبرامج المشترين المميزين، وبرنامج الشراكات المخصص، والفرص التجارية واسعة النطاق، وتجارب العملاء الفاخرة التي يتيحها، يشكل المعرض بحدّ ذاته، منصة متميزة، تواكب الاحتياجات المتغيرة للجهات المعنية المشاركة فيه، بدءاً من المؤسسات التجارية العالمية، ومروراً بتجار الجملة والمصنّعين وتجار التجزئة، ووصولاً إلى المستهلكين.

وسيسلط المعرض الضوء على كافة جوانب قطاع المجوهرات العالمي، بما فيها الصناعة اليدوية والإنتاج والتوزيع، والمواد الثمينة والاتجاهات السائدة وغيرها الكثير. ويأتي تنظيم المعرض، وفق أربعة أقسام مخصصة، هي: العلامات التجارية العالمية، المجوهرات الفاخرة، الأحجار الكريمة والألماس، منصة التعبئة والتغليف والتكنولوجيا. كما يضم المعرض منطقة مخصصة للتجارة، ومكرّسة للعارضين ممن يتمحور اهتمامهم حول أسواق الأعمال المباشرة بين الشركات. وسيتضمن المعرض من جديد برنامج المشترين الذي يلاقي إقبالاً واسعاً من خلال ما يقدمه من فرص قيمة تجمع نخبة علامات التجزئة المحلية والعالمية والمتاجر الفاخرة، وتجار الجملة والجهات العارضة.

ارتفاع الطلب

أشارت بيانات مجلس الذهب العالمي، عن ارتفاع قيمة الطلب على المجوهرات الذهبية بشكل طفيف، خلال الربع الثاني 2019، وذلك بدعمٍ من أسواق الولايات المتحدة والشرق الأوسط. في حين تقلّص الطلب في المناطق الأخرى، مع زيادة الأسعار في شهر يونيو.