ناتوزي إيطاليا تفوز بجائزة «ريد دوت» لمفهوم التصميم 2019

المصدر: دبي- البيان

فازت مجموعة «إيرجو»، التي صممها روس لوفجروف لصالح ناتوزي إيطاليا، بجائزة «ريد دوت» لمفهوم التصميم 2019، تقديراً لتصميمها المتميز، والذي تم استلهامه من عناصر طبيعية باستخدام مواد متجددة، وقابلة لإعادة التدوير.

وأقيم حفل توزيع الجوائز مؤخراً في متحف ريد دوت ديزاين في سنغافورة، وشملت الجائزة فئات متعددة، مثل مفهوم التصميم، والمشاريع البحثية، والنماذج الأولية من الشركات، والمصممين، ومراكز الأبحاث في 48 دولة، بمشاركة حوالي 4,216 شخصاً. واختارت لجنة الخبراء الدولية للتصميم حوالي 265 مفهوماً للتصميم، من بين 34 فئة. وتعتبر جائزة «ريد دوت»، التي تم إطلاقها في عام 1954، من أهم الجوائز العالمية للتصاميم المبتكرة، وتقييم أفضل المنتجات التي يقوم المصممون بإطلاقها كل عام في جميع أنحاء العالم.