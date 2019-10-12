7 كيلوغرامات ذهب جوائز في «لولو هايبر ماركت»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت لولو هايبر ماركت عن عروضها الترويجية بمناسبة الذكرى السنوية والتي تشمل 7 كيلوغرامات من الذهب لـ20 فائزاً، بالشراكة مع كليان للمجوهرات.

والمشاركة في السحوبات مفتوحة لمدة 45 يوماً لجميع المتسوقين الذين ينفقون 100 درهم أو أكثر سيكونون مؤهلين للتسجيل في السحب والاستمتاع بكوبونات الهدايا المجانية لشراء ذهب ومجوهرات. ويسري العرض في جميع متاجر لولو في الإمارات حتى 7 نوفمبر.

وقال أشرف علي، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو: طوال 5 عقود ساهمت لولو في دعم اقتصاد المنطقة، وحرصت على تقديم تشكيلات من المنتجات المتنوعة لمختلف الجنسيات، وبمناسبة الذكرى السنوية نرغب في إسعاد عملائنا المميزين ورد الجميل لهم ليستفيدوا من التسوق في متاجر لولو. ونشكر كليان للمجوهرات لشراكتهم المميزة معنا. وستكون الجائزة الكبرى في السحب سبيكتي ذهب كيلوغرام لاثنين من الفائزين، و500 غرام من الذهب لفائزين آخرين و250 غرام ذهب لـ16 فائزاً.